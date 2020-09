Kosiniak-Kamysz: szkoda, że opozycja dała się w tę polityczną pułapkę złapać

Wszyscy członkowie Konfederacji zagłosowali przeciwko noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zwracają uwagę na to, że nie przeprowadzono procesu notyfikacji przez Komisję Europejską. Przeciwko ustawie zagłosowali również członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Przyjęta przez Sejm nowela ustawy o ochronie zwierząt jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim. - Wygasza bardzo ważną branżę, jaką jest polskie rolnictwo - powiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Tego typu ustawa wymaga notyfikacji przez Komisję Europejską, a procedura ta wymaga wstrzymania procesu legislacyjnego. To nie zostało dochowane, a konsekwencje dla Polski mogą być ogromne – dodał przedstawiciel Konfederacji.

"Ustawa jest niezgodna z konstytucją i niezgodna z prawem europejskim"

Na pytanie co kierowało prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który zaproponował taką nowelę, lider ludowców odpowiedział, że wydaje mu się, iż jest to chęć upokorzenia koalicjantów, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. - Żeby pokazać im miejsce w szeregu - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. - Jeżeli prezes Kaczyński zażyczy sobie takiej ustawy, to nie potrzebuje ich, wystarczą mu głosy Lewicy i PO. Szkoda, że opozycja dała się w tą polityczną pułapkę złapać - powiedział szef PSL.