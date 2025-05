Pałace, zameczek, ośrodki i wille. Co jeszcze czeka na zwycięzcę wyborów?

Artykuł dostępny w subskrypcji

Jako głowa państwa nowo wybrany prezydent zyskuje dostęp do gabinetów na Krakowskim Przedmieściu i kancelarii przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Może wybrać, czy woli zamieszkać w Pałacu Prezydenckim, czy Belwederze. Pierwszy uznawany jest za wybór bardziej praktyczny. Drugi za opcję bardziej kameralną. W ostatnich 30 latach zdecydowali się na nią wyłącznie Bronisław i Anna Komorowscy.

Belweder, jedna z rezydencji prezydenta RP Belweder z zewnątrz Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wnętrza Belwederu Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przez jakiś czas przy ulicy Belwederskiej mieszkał też Lech Wałęsa. Pod koniec kadencji przeniósł się jednak do odremontowanego kompleksu przy Krakowskim Przedmieściu 46/48.

Budynek posiada bogatą historię. To tu w 1955 roku podpisany został Układ Warszawski. Tu też miały miejsce obrady okrągłego stołu. W jego salach podpisano aktualną Konstytucję RP i ratyfikowano najważniejsze dla Polski dokumenty, w tym traktaty o przystąpieniu do NATO i Unii Europejskiej. Pałac Prezydencki nie zawsze jednak prezydenckim był. Znacznie dłużej służył on prezesowi Rady Ministrów i jego kancelarii. Przez pewien czas w jego wnętrzach mieścił się też luksusowy hotel z kasynem. Siedzibą prezydenta uczynił go w 1994 roku wspomniany już Lech Wałęsa.

Jak wyglądają wnętrza Pałacu Prezydenckiego?

Kompleks składa się z części oficjalnej, dostępnej dla dygnitarzy, polityków i mediów, oraz prywatnej - przeznaczonej dla prezydenta i jego najbliższych. Co można w nich znaleźć? To, jak wygląda część oficjalna, pokazał ostatnio widzom TVN24 Artur Molęda. Oprowadzanie rozpoczął od Sieni Wielkiej. To pierwsze miejsce, do którego podczas wizyt docierają najważniejsi goście. Jej centralny punkt stanowi gablota z greckiego marmuru, w której wyeksponowana jest Chorągiew Prezydencka. Można stąd przejść do reprezentacyjnej jadalni i Sali Białej. Tej ostatniej w 2015 roku nadano imię zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego portret jest jedną z ozdób pomieszczenia. Znajduje się tam też obraz Wojciecha Kossaka. Salę tę uważa się za jedno z ważniejszych pomieszczeń pałacu. To w niej przyjmowane są głowy państw i szefowie rządów innych krajów.

Reporter TVN24 Artur Molęda pokazał wnętrza Pałacu Prezydenckiego. Część I Źródło: TVN24

Nieco dalej jest Sala Rokoko, niekiedy nazywana też "damską". Kiedy prezydent przyjmuje gości, ich małżonki oczekują tu na zakończenie rozmów w towarzystwie pierwszej damy. Na niższych piętrach Pałacu są między innymi Sala Orderu Orła Białego, Sala Chorągwiana, pomieszczenie, w którym przechowywany jest okrągły stół, i Sala Niebieska. W tej ostatniej organizowane są ważniejsze konferencje oraz przyjmowane są zagraniczne i krajowe delegacje.

Wyżej zlokalizowana jest Sala Kolumnowa. To tu prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe czy mianuje sędziów. Jej centralny punkt stanowi gigantyczny kryształowy żyrandol. Obok znajduje się Antyszambra, czyli tzw. pokój powitań, a trochę dalej jest Sala Obrazowa, gdzie organizowane są połączone posiedzenia rządu i prezydenta. Sąsiaduje ona z Ogrodem Zimowym, utworzonym w miejscu nieużywanego wcześniej tarasu.

Pałac Prezydencki. Oficjalna część na zdjęciach KPRP Andrzej Duda udziela wywiadu (Pałac Prezydencki, Sala Biała im. Lecha Kaczyńskiego) Źródło: Przemysław Keler/KPRP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie (Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa) Źródło: Marek Borawski/KPRP Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Zawodniczej oraz Rady Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Pałac Prezydencki, Sala Obrazowa) Źródło: Przemysław Keler/KPRP Andrzej Duda wręczył nominacje sędziowskie (Pałac Prezydencki, Sala Kolumnowa) Źródło: Przemysław Keler/KPRP Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Magdaleną Biejat (Pałac Prezydencki, Sala Niebieska) Źródło: Marek Borawski/KPRP

Wyższe piętra to także miejsce, gdzie prezydent i jego rodzina rezydują na co dzień. Poza nimi i obsługą kompleksu mało kto może je zobaczyć. "Na górę nie może wchodzić nikt, kto nie został zaproszony przez prezydenta (...). Wielu ministrów przez lata pracujących u boku prezydenta nigdy nie weszło do zajmowanych przez niego prywatnych pokoi" - pisze w swojej książce "Tajemnice pałacu prezydenckiego" Dominka Długosz.

Ich prywatne apartamenty liczą około 200 metrów kwadratowych. Na tej powierzchni mieści się kilka sypialni, łazienek, dwa gabinety, mała kuchnia, jadalnia, pokój wypoczynkowy i inne. Gabinet prezydenta - jak pisze Długosz - "jest dość typowy". "Jest złoto, baro­kowo i kla­sycz­nie" - wylicza dziennikarka.

Aleksander Kwaśniewski w gabinecie w Pałacu Prezydenckim (2005 rok) Źródło: PAP/Jacek Turczyk

Pomieszczenie, w którym pracuje małżonka głowy państwa, według książki wygląda "trochę jak salonik, trochę jak gabinet". Urządzenie dużych, wysokich i zbudowanych w amfi­la­dzie (połączonych ze sobą w szeregu) pokoi współczesnymi meblami autorka przedstawia jako misję niezwykle trudną.

Nie oznacza to jednak, że prezydentowe nie podejmowały takich starań. Jolanta Kwaśniewska z dumą wspomniała w podcaście Karola Paciorka "Imponderabilia", że na drugim piętrze stworzyła dla rodziny "regularny dom". - Tam, gdzie mieszkaliśmy, nie było żadnych złoceń, niczego - mówiła. Była za to słynna kanapa w paski, na której Kwaśniewska dała się sfotografować z rodziną jednemu z czasopism kobiecych.

Dekorowanie apartamentów ułatwia też nieco współpraca Pałacu z Muzeum Narodowym, które wypożycza swoje eksponaty do oficjalnych i prywatnych pomieszczeń na Krakowskim Przedmieściu.

W górach i nad morzem. Oficjalne rezydencje prezydenta

Pałac to jednak nie wszystko. Podczas sprawowania urzędu głowa państwa może też korzystać z kilku pozamiejskich rezydencji. Najsłynniejsze z nich to ośrodek "Mewa" na Helu i zameczek w Wiśle. W pierwszym przyjmowani byli m.in.: król Juan Carlos, Vaclav Havel, Angela Merkel, George W. Bush czy Wiktor Juszczenko. Na miejscu znaleźć można wieżę widokową, basen, gabinet odnowy, saunę, prywatną plażę, kort tenisowy, lądowisko dla helikopterów i przystań dla łodzi.

Leszek Miller dochodził tam do zdrowia po wypadku rządowego śmigłowca, Lech Kaczyński "przy winie zawierał kompromis z Donaldem Tuskiem" - przypominają w jednym z archiwalnych tekstów dziennikarze "Rzeczpospolitej". "Mewę" szczególnie upodobali sobie Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy. Włożyli oni dużo wysiłku w rewitalizację ośródka. Na pamiątkę ich starań postawiono na miejscu nawet specjalną tabliczkę. Wielokrotnie widziano tu także Andrzeja Dudę.

Prezydencka rezydencja na Helu, widok na wieżę widokową (2018 rok) Źródło: PAP/Adam Warżawa

Zameczek w Wiśle miał z kolei cieszyć się dużą sympatią Bronisława i Anny Komorowskich. Położony na stoku Zadniego Gronia obiekt jest świetną bazą do pieszych wędrówek. Zimą sprawdza się zaś podczas wyjazdów narciarskich. Z tego też powodu często odwiedzał go w ostatnich latach Andrzej Duda. Jak wspomniał niegdyś jeden z sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta, potrafił udać się tam nawet siedem razy w sezonie.

Tam też Andrzej Duda podjął Wołodymyra Zełenskiego zaledwie kilka dni przed agresją Rosji. Prezydenci mieli wówczas rozmawiać o spodziewanym wybuchu wojny i o ewentualnym zakresie pomocy dla Ukrainy. Zameczek odwiedzili też w ostatnich latach m.in. prezydent Czech Petr Pavel, prezydent Słowacji Peter Pellegrini czy sekretarz generalny ONZ António Guterres.

Tajemnicza willa i ośrodek pod Warszawą. Gdzie odpoczywa głowa państwa?

Do dyspozycji prezydenta pozostają jeszcze dwie nieruchomości, których nie umieszczono w oficjalnym spisie. Mowa o posiadłości "Promnik" w Rudzie Tarnowskiej i willi "Klarysew" w Konstancinie-Jeziornie. Pierwsza to - jak podaje w książce "Duduś. Prezydent we mgle" Jacek Gądek - ulubiona rezydencja Andrzeja i Agaty Dudy. Wzmianki o istnieniu "Promnika" można też znaleźć w "Tajemnicach pałacu prezydenckiego" Dominiki Długosz i autobiograficznej książce "Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim". - Od zawsze jest taka tradycja, że ośrodek "Promnik" to jest bardzo osobista rezydencja prezydenta. Żaden z prezydentów nie pokazywał jej publicznie. Mało kto w ogóle wie, że taka rezydencja istnieje - stwierdził jeden ze związanych z prezydentem informatorów Jacka Gądka. O rezydencji wspominali też kilka lat temu dziennikarze Wirtualnej Polski. W jednym ze swoich tekstów podali, że na miejscu ma znajdować się kryty basen, jacuzzi, sala fitness, sauna i kort tenisowy. Jest też prywatne lądowisko dla helikopterów.

Zgodnie z przedstawionymi w książce Jacka Gądka relacjami to właśnie w "Promniku" para prezydencka miała walczyć z zakażeniem COVID-19. Tam też, jak podaje Gądek, Agata Duda udzieliła jednego z nielicznych komentarzy medialnych. Mowa o wypowiedzi z października 2020 roku, kiedy to pierwsza dama przerwała telefoniczny wywiad prezydenta z Bogdanem Rymanowskim, by zająć stanowisko w sprawie aborcji.

O willi "Klarysew" wiadomo jeszcze mniej. Dostępne źródła wskazują, że została zbudowana dla Edwarda Gierka. W roku 2008 nowy program Prawa i Sprawiedliwości miał zaś pisać w niej Jarosław Kaczyński. Kilkanaście razy wspomina o niej oficjalna strona prezydenta. Wzmianki te nie dotyczą samej willi, ale potwierdzają jej istnienie. Ostatnia taka notka pochodzi z kwietnia 2022 roku. Tekst relacjonuje zorganizowane w budynku spotkanie Rady ds. Społecznych. O willi napisano w jego treści jako o "rezydencji Prezydenta RP". O budynku nieco głośniej zrobiło się w 2015 roku, kiedy to kancelaria Andrzeja Dudy oskarżyła swoich poprzedników o ogołocenie jego wyposażenia. Ostatecznie oskarżonych w sprawie uniewinniono. Zdjęć ukazujących obecny stan obiektu brak.

Tajemnice willi. Wideo z 2015 roku Źródło: tvn24

Z pytaniami o status "Promnika" i "Klarysewa" zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta. Ta odpowiedziała, że KPRP "posiada w trwałym zarządzie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: 'ośrodek Promnik w Rudzie Tarnowskiej' (...) (i) willę 'Klarysew w Konstancinie-Jeziornie'". Pierwszy obiekt - jak dodała kancelaria - "w rozumieniu prawa geodezyjnego i kartograficznego jest terenem zamkniętym". Określeniem tym opisuje się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

O "Klarysewie" prezydencka kancelaria napisała tylko, że "nie ma (on) statusu, o którym mowa w zapytaniu (tvn24.pl)", czyli statusu rezydencji prezydenckiej. Na pytanie, dlaczego więc willa została w 2022 roku przedstawiona na stronie prezydent.pl jako "rezydencja Prezydenta RP" i czy od tego czasu jej status uległ zmianie, KPRP odparła, że "roboczo, tereny nieruchomości Skarbu Państwa w poszczególnych lokalizacjach (będących w trwałym zarządzie KPRP) nazywamy rezydencjami". "Niemniej na terenie nieruchomości pod nazwą: 'Zespół obiektów Klarysew' żaden z budynków nie ma statusu rezydencji prezydenckiej" - dodało biuro KPRP.

W zakładce "rezydencje KPRP" na stronie internetowej prezydenta wspomniano jeszcze o dworku w Ciechocinku. Nie jest on kolejnym miejscem wypoczynku głowy państwa. Obiekt pełni funkcję informacyjno-edukacyjną. Znaleźć w nim można wystawę opowiadającą o wybitnych Polakach.

"Nawet mleka sam nie kupuje"

Dostęp do nieruchomości to nie wszystko. Głowa państwa cieszy się szeregiem innych przywilejów. Najważniejszym jest ochrona. Tę przez całą dobę zapewniają mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa (SOP). Prezydent nie musi też martwić się o takie kwestie jak transport, wyżywienie, rachunki, lekarz, ubrania, organizacja dnia czy inne problemy życia codziennego. "Żaden inny urząd w Pol­sce nie odcina od rzeczywistości tak bardzo. Pre­zy­dent przez pięć albo i dzie­sięć lat nawet mleka sam nie kupuje" - ocenia w "Tajemnicach pałacu prezydenckiego" Dominika Długosz.

Podczas podróży zagranicznych prezydent najczęściej korzysta z rządowych samolotów. To m.in. Boeing 737-800 NG "Józef Piłsudski", Boeingi 737-800 BBJ "Roman Dmowski" i "Ignacy Jan Paderewski" oraz mniejsze maszyny Gulfstream G550 "Generał Kazimierz Pułaski" i "Książę Józef Poniatowski".

Boeing 737-800 "Józef Piłsudski" (2025 rok) Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Krótsze trasy pokonywane są na czterech kołach. Koszty transportu pokrywane są ze środków publicznych. Opłacane jest z nich też wyżywienie prezydenta i jego rodziny, jak również pensje zatrudnionych w Pałacu Prezydenckim kucharzy i tamtejszej obsługi kelnerskiej.

Korzystanie z ich usług nie dla wszystkich mieszkańców pałacu było naturalne. Aleksandra Kwaśniewska wspomniała kiedyś w podcaście "Z pełnymi ustami", w jakie skrępowanie wprawiało ją zamawianie obiadów. Jako nastolatka bardzo się tego wstydziła i nieraz głodna czekała na powrót mamy, by ta mogła ją w tym wyręczyć. Za czasów Kwaśniewskich życie w pałacu wyglądało jednak nieco inaczej niż teraz. Jolanta Kwaśniewska przy co najmniej kilku okazjach opowiadała, że przez całe dwie kadencje męża sama dbała o swój wygląd, w tym o zakup i dobranie ubrań. Zdarzało jej się nawet pożyczać kreacje od sióstr i przyjaciółek. Obecnie pomoc stylistki jest już normą.

Wizyta prezydenta USA George'a W. Busha i jego małżonki w Polsce, (2001 rok) Źródło: Jacek Turczyk/PAP

Wśród przywilejów, na jakie dziś może liczyć głowa państwa, są także stały dostęp do opieki medycznej i pomoc w organizacji dnia. Prezydent dostaje też co miesiąc wynagrodzenie. Jego wysokość jest zależna od kilku czynników. Są to wysokość kwoty bazowej, dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat. W przypadku Andrzeja Dudy pierwsze dwa dają obecnie niecałe 26 tys. zł brutto. Po uwzględnieniu dodatku za wysługę lat w maksymalnej wysokości jego wynagrodzenie może sięgać niemal 30 tys. zł brutto miesięcznie. Po zakończeniu urzędu prezydent może liczyć na środki na prowadzenie biura oraz dożywotnie uposażenie, potocznie nazywane prezydencką emeryturą.

Przywileje prezydenta RP. Na co może liczyć głowa państwa? Źródło: Jacek Turczyk/PAP