Otwarte granice i współpraca z sąsiadami

Otwarte granice to jeden z fundamentów Unii Europejskiej, a to oznacza ułatwioną współpracę z innymi krajami. Dobrym przykładem są relacje z Niemcami - co widać między innymi w urzędach, szkołach, sklepach czy biznesach. W Brussow, niewielkim miasteczku na wschodzie Niemiec, 20 kilometrów od Polskiej granicy od 15 lat mieszka Ewa Błyszko z rodziną. Jej dzieci chodzą do niemieckich szkół, mąż pracuje w Polsce. Materiał Alicji Rucińskiej z cyklu "Przystanek Europa".