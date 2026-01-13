Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wytknęli, co mówił o głosowaniu przez internet. "Przyjmuję z pokorą"

Michał Gramatyka
Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona
Jeszcze w 2022 roku byłem zwolennikiem e-votingu. Mniej więcej rok później przestałem być - oświadczył wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka. Skomentował unieważnione z powodu problemów technicznych wybory na przewodniczącą jego partii.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 skomentował nieudaną próbę wyłonienia liderki partii. Głosowanie w drugiej turze, którego wyniki miały ujrzeć światło dzienne w poniedziałek wieczorem, zostało unieważnione ze względu na problemy techniczne. Politycy Polski 2050 oddawali głosy internetowo.

Michał Gramatyka
Michał Gramatyka
Źródło: Marcin Obara/PAP

Gramatyka, komentując unieważnione głosowanie, przyznał, że zmienił stanowisko w sprawie oddawania głosów przez internet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona

Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050

Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050

Kiedyś: powinniśmy móc głosować również przez internet

Wiceminister cyfryzacji w listopadzie 2022 roku mówił, że Polska 2050 opowiada się za oddawaniem głosów przez internet.

"Wówczas znika najistotniejszy element, który sprawiałby wątpliwości co do ewentualnego fałszerstwa, czyli człowiek. Takie głosy byłyby zliczane automatycznie" - twierdził Gramatyka, którego słowa z TV Republika cytował profil Polski 2050.

Teraz: warto cyfryzować TYLKO to, co bezpieczne

Po unieważnionym z powodu problemów technicznych głosowaniu dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz zwróciła się do Gramatyki. "Panie ministrze, robicie wszystko, żeby was wyśmiać. 600 osób dałoby się obdzwonić i zapytać, jak głosują" - napisała. W tej sprawie Gramatykę wywołała też Agnieszka Gozdyra z Polsat News.

Komentując sprawę wyborów w Polsce 2050, wiceminister cyfryzacji napisał: "Nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu ani Komisji Wyborczej Polski 2050, więc nie miałem najmniejszego wpływu na technikę i organizację naszych wyborów - oddałem swój głos w dobrej wierze i na tym mój udział się skończył".

Przyznał, że jako członek partii czuje pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Jak zapewnił wiceminister, nie zna i "raczej nie pozna" przyczyny problemów technicznych podczas głosowania.

"Rzeczywiście jeszcze w 2022 roku byłem zwolennikiem e-votingu. Mniej więcej rok później, m.in. pod wpływem Janusza Cieszyńskiego (byłego ministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego - red.) przestałem być, o czym wielokrotnie i tutaj, i w tradycyjnych mediach mówiłem" - zaznaczył Gramatyka. Jak przyznał, "to, co dobre dla partii politycznej czy spółdzielni mieszkaniowej, niekoniecznie sprawdzi się w wyborach o naprawdę wysoką stawkę". "Warto cyfryzować TYLKO to, co bezpieczne i nie budzące ryzyk - np. proces udzielania poparcia listom i kandydatom" - napisał.

"Wszelkie przytyki i złośliwości przyjmuję z pokorą. Jako organizacja w pełni na nie zasłużyliśmy" - podsumował.

OGLĄDAJ: Dlaczego nie Petru?
pc

Dlaczego nie Petru?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050ministerstwo cyfryzacjiJanusz Cieszyński
Czytaj także:
Krzysztof Krajewski
Rosja wezwała polskiego ambasadora. "Przedstawili swoje stanowisko"
Świat
Budynek parlamentu w Budapeszcie
Prezydent Węgier wyznaczył datę wyborów
Świat
noc, słaby śnieg
Szedł pieszo autostradą, twierdził, "że się zgubił". Kłopotów ma więcej
Katowice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Konstancina-Jeziorny
WARSZAWA
Temida
Sąd nieprawomocnie uchylił karę za reportaż "Czarno na białym" o Rydzyku
Mozambik. Zdjęcie z akcji ratunkowej podczas powodzi w 2000 roku
To zdjęcie stało się symbolem. Nie żyje "cudowne dziecko"
Świat
Kontrola kierowcy przewozu osób
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę
WARSZAWA
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
BIZNES
Pani Marzena, poszkodowana przez ZUS
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Poseł PiS Dariusz Matecki w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum
Proces w sprawie fikcyjnego zatrudnienia Dariusza Mateckiego. Poseł PiS stawił się jako świadek
Szczecin
Lotnisko Wiedeń-Szwechat
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
METEO
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
BIZNES
Noclegownia we Wrocławiu
Śmierć 48-latka w noclegowni. Śledztwo prokuratury
Wrocław
imageTitle
Świątek dołączyła do Orkiestry. Wielka gratka dla kibiców
EUROSPORT
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Były współpracownik papieża skazany
Olsztyn
Nieudane wybory w Polsce 2050
Mówią o "kompromitacji". Co się wydarzyło podczas głosowania w Polsce 2050
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o to "wystąpił", partia pisze wprost. "Kotecka-Ziobro otrzymała ochronę"
Leki
Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega
Zdrowie
Fabiś wystraszył się fajerwerków i uciekł do lasu
"Panika zapędziła go w głąb lasu, w obce i niebezpieczne dla niego środowisko"
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Awaria systemu sprzedaży. "Brak możliwości zakupu biletu online"
BIZNES
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko miało obrażenia, szpital zawiadomił policję
Kraków
shutterstock_2392341609
Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia
Zdrowie
Marcin Kierwiński
Co dalej z komendantem SOP? Szef MSWiA: mam swoje zarzuty
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
BIZNES
Nastolatkowie jechali hulajnogą
Dwóch na jednej hulajnodze w śnieżycy. Nastolatkowie mieli ze sobą walizkę
Opole
Dzielnicowa pomogła wychłodzonemu mężczyźnie
Był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony
WARSZAWA
Kiszyniow-luk-triumfalny-budynek-rzadowy-shutterstock_1226633425
Zjednoczenie dwóch europejskich państw? "Spójrzcie, co dzieje się na świecie"
Świat
Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym (powiat poznański)
Spłonęła hala pełna paczek. Policja wstępnie o przyczynie pożaru
Poznań
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody"
Ważne skrzyżowanie do przebudowy
WARSZAWA
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica