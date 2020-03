Przylecieli do Polski z Hiszpanii. "Nikt nie powiedział, czy jesteśmy poddani kwarantannie i jak miałaby wyglądać"

Po przylocie na lotnisko w Modlinie zmierzono nam temperaturę i odebrano od nas formularze z danymi kontaktowymi. Ale nie dostaliśmy informacji, czy mamy się poddać kwarantannie i jak miałaby ona wyglądać - mówili portalowi tvn24.pl turyści, którzy w sobotę wrócili z Hiszpanii. - Osoby, które przylatują dziś do północy nie muszą poddawać się kwarantannie - tłumaczyli w sobotę pracownicy lotniska w Modlinie.

Samolot linii Ryanair z hiszpańskiego Alicante, którym pani Anna (zastrzegła sobie anonimowość) przyleciała do Polski, wylądował w podwarszawskim Modlinie w sobotę po godzinie 15. - Spędziliśmy z partnerem w Hiszpanii ponad tydzień. Ostatnie dni byliśmy w Alicante. Sytuacja wyglądała tam w miarę spokojnie. Lekkie zaniepokojenie spowodowała jedynie informacja, że siedmiu anestezjologów z lokalnego szpitala, którzy byli na kongresie w Madrycie, zaraziło się koronawirusem - relacjonuje Polka.

Według niej Hiszpanie spokojniej od Polaków podchodzą też do kwestii zakupów, w sklepach nie widać było bardzo ogołoconych półek. Sytuacja zaczęła się zmieniać w piątek, gdy poinformowano, że od soboty w kraju zacznie obowiązywać stan zagrożenia epidemiologicznego.

"Nikt nie weryfikował podanych w formularzu danych"

Sobotni lot linii Ryanair z Alicante do Modlina był opóźniony o pół godziny. - Powiedziano nam, że to z powodu wzmożonego ruchu lotniczego nad Europą. Przed lądowaniem rozdano nam formularze, gdzie mieliśmy wpisać swoje dane, informacje kontaktowe, mail oraz telefon, miejsce zamieszkania stałego i czasowego. W przypadku turystów - zabukowany hotel. Było też miejsce na dane osoby z którą się leci, kim jest ta osoba dla nas i dane osoby, z którą można się skontaktować w ciągu 30 dni, jeśli coś by nam się stało - wylicza pani Anna.