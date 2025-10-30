Logo strona główna
"Przyjedź i osiedl się w Polsce". Napisał to po hebrajsku. I się zaczęło

Michał Istel
Michał Istel
Takie billboardy zawisły w dwóch miejscowościach w Wielkopolsce
Takie billboardy zawisły w dwóch miejscowościach w Wielkopolsce
Źródło: Konkret24
Najpierw w sieci pojawiły się zdjęcia billboardów z hasłem po angielsku i hebrajsku. Potem zaczęło się oskarżanie rządu o rozpoczęcie "akcji przesiedleńczej Żydów do Polski". W efekcie wylała się fala antysemickich komentarzy. Oto historia, jak ludzka dezorientacja doprowadziła do politycznej dezinformacji.Artykuł dostępny w subskrypcji

Mówi, że chciał dobrze. A raczej: żeby wyszło dobrze. Żeby ci, którzy już nie chcą się wzajemnie zabijać na izraelskiej i palestyńskiej ziemi, mogli stamtąd wyjechać i pomieszkać spokojnie w Europie. Konkretnie: w Polsce. Bo choć pan Dariusz słyszał dookoła, że tamten konflikt jest właściwie nierozwiązywalny, nie chciał tylko patrzeć bezczynnie.

Wszystko jednak poszło nie tak. Lokalizacja billboardów, hasło i litery hebrajskiego alfabetu wpadły w wirówkę polskich uprzedzeń, ciemnych kart historii oraz bieżącej polityki. I tak pan Dariusz dał sygnał do kolejnej kampanii nienawiści i dezinformacji.

Billboardy w Wielkopolsce. Zdziwienie pierwsze: to nie AI

To miała być kolejna robota fact-checkera: chcieliśmy sprawdzić, czy rozpowszechniany w sieci obraz jest prawdziwym zdjęciem, czy jednak powstał z użyciem sztucznej inteligencji (AI).

25 października 2025 roku Maciej Przepiórka z Konfederacji Korony Polskiej na platformie X pokazał bowiem fotografię jakiegoś billboardu przy drodze, na którym widać zrobione z lotu ptaka zdjęcie miejskiego rynku i hasło "Przyjedź i osiedl się w Polsce" - po angielsku i hebrajsku. "Kolejny skandaliczny billboard w Polsce. Napis po hebrajsku: 'Osiedlmy się w Polsce'. Tu jest Polska, nie Polin" - skomentował działacz Konfederacji, sadząc między tymi zdaniami czerwone wykrzykniki (pisownia wszystkich postów oryginalna). Wpis szybko wygenerował niemal 70 tysięcy wyświetleń.

Pod postem działacza Konfederacji pytano, kto jest zleceniodawcą tego plakatu
Pod postem działacza Konfederacji pytano, kto jest zleceniodawcą tego plakatu
Źródło: x.com
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
