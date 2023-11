czytaj dalej

Jest już przygotowany konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby do nie tylko pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Stwierdził, że to jest "w istocie plan niemiecki". - Nie chcemy podlegać Niemcom - dodał.