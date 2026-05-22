Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Robocze spotkanie" polityków KO z Magyarem. "Zapisaliście to?"

Arleta Zalewska
Zespół autorów
Arleta ZalewskaOprac. Adam Styczek
|
Spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem
"Robocze spotkanie" polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/AGajewska
To nie jest jeszcze sztab na wybory, ale przymiarki. Ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska wymienili kontakty i doświadczenia z węgierskimi partnerami. Oni mają za sobą spektakularny sukces. Materiał "Faktów" TVN.

Rzecznik prasowy polskiego rządu Adam Szłapka zapytany o cel spotkania z węgierskim premierem Peterem Magyarem i towarzyszącym mu zespołem, odpowiedział: - Oni są świeżo po wyborach i mają swoje doświadczenia.

Dlatego, mimo napiętego harmonogramu wizyty premiera Węgier w Polsce, doszło do spotkania w gronie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kiedy Magyar wspomniał, że w trakcie kampanii wyborczej dotarł do 700 miejscowości. - Zapisaliście to? Do 700 miejscowości, nie do pięciu dużych miast - zwrócił się do zebranych premier Donald Tusk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku

- To było robocze spotkanie, zainicjowanie kontaktu z osobami, które prowadziły kampanię na Węgrzech - powiedziała Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przyznał, że Magyar osiągnął spektakularny wynik, "więc warto czerpać od tych, którzy robią tak dobre wyniki".

Politycy KO spotkali się z Magyarem i jego zespołem

Skład, który wziął udział w spotkaniu z premierem Węgier nie był przypadkowy. To ci sami politycy, których Donald Tusk wskazał jako ekipę, która ma przygotować ich partię do kampanii wyborczej za rok.

Są wśród nich minister finansów Andrzej Domański, rzecznik rządu Adam Szłapka oraz wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk, infrastruktury Arkadiusz Marchewka, kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel i rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Pojawiło się również czworo posłów: Paweł Bliźniuk, Maciej Tomczykiewicz, Małgorzata Gromadzka, Monika Rosa. Na ostatnią naradę dołączył też Donald Tusk.

- Spotykamy się regularnie i pan premier przyszedł z nami porozmawiać, posłuchać naszych pomysłów - przekazała Aleksandra Gajewska.

Spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem
Spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem
Źródło zdjęcia: X/AGajewska

Spotkanie z politykami, w których Tusk chce inwestować

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli reporterzy "Faktów" TVN, spotkanie z premierem Węgier Donald Tusk miał rozpocząć od słów: "To jest przyszłość mojej partii, ja jestem przeszłością". Dziesiątka, która wzięła udział w spotkaniu to politycy, w których Tusk chce inwestować.

Maciej Wróbel pytany o to, czego nauczyli się podczas spotkania, wskazał: - To, co się dzieje w przestrzeni medialnej i internecie nie jest tak ważne, jak ważne jest to, aby spotykać się każdego dnia z Polakami.

Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magyar u Tuska. "To nie przypadek"

Celem lidera Koalicji Obywatelskiej podczas tej wizyty było pokazanie nie tylko politycznego sojuszu, ale też próba wykorzystania energii i emocji po sukcesie Magyara na Węgrzech, tyle że w Polsce. Stąd też pomysł na prezent, czyli logo Koalicji Obywatelskiej, ale w węgierskiej wersji.

Premier Węgier nie zdjął przypinki podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. - Oczywiście to jest inna sytuacja. Inaczej prowadzi się kampanię wyborczą, będąc od lat w opozycji. Taki był przypadek na Węgrzech. A inaczej, gdy jest już się czym pochwalić - powiedział Adam Szłapka.

Koalicja Obywatelska w kampanii będzie musiała tłumaczyć się z niespełnionych obietnic oraz problemów, za których rozwiązanie odpowiada rząd.

Redagował ads

Źródło: "Fakty" TVN
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Objaw Raynauda najczęściej jest wywoływany przez zimno
Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza
Zuzanna Kuffel
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Peter MagyarDonald TuskKoalicja Obywatelska
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Reporterka polityczna "Faktów" TVN
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Polska
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
Polska
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Donald Trump w czapce z daszkiem
Prezydent i szef MON zareagowali na słowa Trumpa
Polska
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
SpaceX
Lot megarakiety odwołany w ostatniej chwili
METEO
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
imageTitle
Nagła śmierć mistrza kierownicy. Kilka dni wcześniej stał na podium
EUROSPORT
Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt
"Od 1949 roku to niebezpieczeństwo nie było w Niemczech tak realne"
Świat
Gorąca dyskusja o referendum w Krakowie
Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
Bartłomiej Plewnia
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Keith Kellogg
"Wy zrozumieliście to wcześniej". Były wysłannik Trumpa o Polsce
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica