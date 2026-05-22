"Robocze spotkanie" polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/AGajewska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy polskiego rządu Adam Szłapka zapytany o cel spotkania z węgierskim premierem Peterem Magyarem i towarzyszącym mu zespołem, odpowiedział: - Oni są świeżo po wyborach i mają swoje doświadczenia.

Dlatego, mimo napiętego harmonogramu wizyty premiera Węgier w Polsce, doszło do spotkania w gronie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kiedy Magyar wspomniał, że w trakcie kampanii wyborczej dotarł do 700 miejscowości. - Zapisaliście to? Do 700 miejscowości, nie do pięciu dużych miast - zwrócił się do zebranych premier Donald Tusk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Spotkanie z Wałęsą i spacer. Magyar i Tusk w Gdańsku

- To było robocze spotkanie, zainicjowanie kontaktu z osobami, które prowadziły kampanię na Węgrzech - powiedziała Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przyznał, że Magyar osiągnął spektakularny wynik, "więc warto czerpać od tych, którzy robią tak dobre wyniki".

Politycy KO spotkali się z Magyarem i jego zespołem

Skład, który wziął udział w spotkaniu z premierem Węgier nie był przypadkowy. To ci sami politycy, których Donald Tusk wskazał jako ekipę, która ma przygotować ich partię do kampanii wyborczej za rok.

Są wśród nich minister finansów Andrzej Domański, rzecznik rządu Adam Szłapka oraz wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk, infrastruktury Arkadiusz Marchewka, kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel i rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Pojawiło się również czworo posłów: Paweł Bliźniuk, Maciej Tomczykiewicz, Małgorzata Gromadzka, Monika Rosa. Na ostatnią naradę dołączył też Donald Tusk.

- Spotykamy się regularnie i pan premier przyszedł z nami porozmawiać, posłuchać naszych pomysłów - przekazała Aleksandra Gajewska.

Spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej z Magyarem Źródło zdjęcia: X/AGajewska

Spotkanie z politykami, w których Tusk chce inwestować

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli reporterzy "Faktów" TVN, spotkanie z premierem Węgier Donald Tusk miał rozpocząć od słów: "To jest przyszłość mojej partii, ja jestem przeszłością". Dziesiątka, która wzięła udział w spotkaniu to politycy, w których Tusk chce inwestować.

Maciej Wróbel pytany o to, czego nauczyli się podczas spotkania, wskazał: - To, co się dzieje w przestrzeni medialnej i internecie nie jest tak ważne, jak ważne jest to, aby spotykać się każdego dnia z Polakami.

Celem lidera Koalicji Obywatelskiej podczas tej wizyty było pokazanie nie tylko politycznego sojuszu, ale też próba wykorzystania energii i emocji po sukcesie Magyara na Węgrzech, tyle że w Polsce. Stąd też pomysł na prezent, czyli logo Koalicji Obywatelskiej, ale w węgierskiej wersji.

Premier Węgier nie zdjął przypinki podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. - Oczywiście to jest inna sytuacja. Inaczej prowadzi się kampanię wyborczą, będąc od lat w opozycji. Taki był przypadek na Węgrzech. A inaczej, gdy jest już się czym pochwalić - powiedział Adam Szłapka.

Koalicja Obywatelska w kampanii będzie musiała tłumaczyć się z niespełnionych obietnic oraz problemów, za których rozwiązanie odpowiada rząd.

Redagował ads