Wjechał pod prąd na drogę ekspresową. "Skrajna nieodpowiedzialność mogła doprowadzić do tragedii"

40-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut narażenia innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, po tym jak na wysokości miejscowości Przybysławice (Lubelskie) wjechał pod prąd na drogę ekspresową S17 w kierunku Warszawy. Na filmie, który trafił do policjantów widać jak kierowca próbuje uniknąć zderzenia z jadącymi z naprzeciwka pojazdami. Mężczyzna przyznał się do winy i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze.

W ubiegłym tygodniu do lubelskich policjantów trafił film, na którym widać, jak kierowca samochodu osobowego jedzie pod prąd trasą S17, w kierunku Warszawy.

Przemieszcza się skrajnym pasem ruchu przez kilka kilometrów

Zatrzymali go następnego dnia

- To 40-letni obywatel Ukrainy. Był trzeźwy. Usłyszał zarzut narażenia innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi Rejn-Kozak. I dodaje: - Takie zachowanie to skrajna nieodpowiedzialność, która mogła doprowadzić do tragedii.