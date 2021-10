Dunin ma 400 lat i został Drzewem Roku. Sława mu szkodzi

czytaj dalej

W TVN24 GO można oglądać pięcioodcinkowy serial dokumentalny "Estonia - katastrofa na morzu". Produkcja discovery+ Originals zabiera widzów zza kulisy jednej z najtragiczniejszych katastrof morskich w historii powojennej Europy, której przyczyna do dziś owiana jest tajemnicą. Przy użyciu nowych technologii ekipa twórców filmu dotarła do wraku promu i natrafiła na dużą dziurę w kadłubie, która do tej pory nie została opisana w żadnej z ekspertyz. Premiera filmu w we wrześniu 2020 roku odbiła się szerokim echem i doprowadziła do wznowienia śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy, w której zginęły 852 osoby.