Rzecznik rządu o ustaleniach w sprawie wybuchu w Przewodowie

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda przybył w czwartek do Przewodowa, gdzie doszło do eksplozji rakiety. Na konferencji mówił, że nikt nie chciał zrobić krzywdy nikomu w Polsce. - Rozmawiałem z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał. Dodał, że stara się go wspierać "także w tej trudnej sytuacji". - To jest dla nich ogromnie trudna sytuacja i są wielkie emocje, jest też ogromny stres - podkreślił. Dodał, że "w tych ostatnich dniach Ukraina znajdowała się pod niezwykle zmasowanym atakiem rakietowym ze strony rosyjskiej".