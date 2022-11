Ambasador Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte

Posiadane przez nas informacje wskazują, że prawdopodobnie to był wypadek, ale trzeba to dokładnie zbadać - powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 ambasador USA Mark Brzezinski, odnosząc się do eksplozji w Przewodowie. Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają "święte zobowiązanie" do obrony "każdego centymetra" terytorium NATO.

- Wczoraj w okolicach 18 dowiedzieliśmy się, że miał miejsce ten incydent, natychmiast nasz doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan skontaktował się z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą, bardzo szybko zorganizowano połączenie telefoniczne między prezydentem Joe Bidenem i prezydentem Dudą, wtedy wyszła oferta, by wspólnie pracować nad śledztwem, by określić, co się wydarzyło - opowiadał ambasador Mark Brzezinski w rozmowie z TVN24. Dodał, że udało się natychmiast zsynchronizować działania przywódców polskich i amerykańskich.

Ocenił, że "udało się wypracować odpowiedzialny i profesjonalny sposób postępowania" we współpracy polsko-amerykańskiej w tego typu sytuacjach. Strona polska w szczególności zasługuje na naprawdę poważne komplementy za to, co wydarzyło się przez ostatnie 24 godziny. - Tak na to patrzymy z punktu widzenia rządu amerykańskiego, że prezydent Andrzej Duda, rząd premiera Mateusza Morawieckiego podeszli do tej sytuacji w sposób ostrożny, z dyscypliną - ocenił ambasador. Brzezinski podkreślił, że postępowanie trwa, natomiast - jak stwierdził - informacje po stronie amerykańskiej "wskazują na to, co powiedział dzisiaj prezydent Duda, że wydaje się, że był to wypadek".

Brzezinski: zobowiązanie USA, by bronić Polski, jest święte

- Jasne jest, że stroną odpowiedzialną za to, co się wydarzyło, jest Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na cele cywilne na terenie Ukrainy, Ukraina ma pełne prawo się bronić - podkreślił dyplomata.

Brzezinski zaznaczył także, że strona amerykańska nie tylko chce, by Ukraina wygrała wojnę, ale także, by wojna ta się nie rozszerzała. Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają "święte zobowiązanie" do obrony "każdego centymetra" terytorium NATO.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem CIA

Brzezinski uczestniczył także w spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z szefem CIA Williamem Burnsem, który przebywa w Polsce.

"Wieczorem Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z szefem CIA Williamem Burnsem, który po wizytach w Ankarze i Kijowie jest w Warszawie. Rozmowa dotyczyła ogólnej sytuacji bezpieczeństwa, pojawił się kontekst ostatnich wydarzeń. Na linii Polska-USA wiele dziś pracy" - napisał na Twitterze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i zamieścił zdjęcie z tego spotkania.

