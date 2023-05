Spotkanie z marszałkami i odznaczenia. Szef ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk z wizytą w Polsce

czytaj dalej

Dyskusja o wprowadzeniu 800 plus już w czerwcu wywołała ogromne emocje podczas posiedzenia Sejmu. Minister edukacji Przemysław Czarnek zaatakował personalnie posłankę Koalicji Obywatelskiej Marzenę Okłę-Drewnowicz, która zwróciła się do rządzących o natychmiastową waloryzację świadczenia 500 plus. Polityk w odpowiedzi przeczytał informację prasową z 2014 roku dotyczącą skazania męża posłanki KO za fałszywe faktury.