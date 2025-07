Przewodniczący KRRiT "pomylił role" i został odwołany. "Amen"

Maciej Świrski odwołany z funkcji szefa KRRiT Źródło: TVN24

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odwołali Macieja Świrskiego z funkcji przewodniczącego KRRiT. Nową szefową KRRiT została Agnieszka Glapiak.

Odwołanie Świrskiego komentowali w "Tak jest" poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo oraz wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Ten pan pomylił role"

- Co mamy powiedzieć? "Amen" chyba tylko - ocenił Stefaniak. Według niego "ten pan pomylił role". - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie jest komisarzem partyjnym żadnej partii. Nie jest jego zadaniem walczyć z mediami, które są nieprzychylne jakiejś opcji politycznej, a innej są przychylne - dodał.

W opinii posła Pejo to "nie jest powód do tego, żeby stawiać pana Świrskiego przed Trybunałem Stanu". - Dlatego głosowaliśmy, jak głosowaliśmy. To nie jest naszym zdaniem powód - wskazywał. - Natomiast też krytycznie oceniamy postać, zachowanie i pracę pana Świrskiego - dodał.

W piątek Sejm zagłosował za wnioskiem o pociągnięcie Świrskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Uchwała spowodowała, że Świrski został zawieszony w czynnościach przewodniczącego KRRiT. W poniedziałek zaś pojawiła się decyzja o odwołaniu.

