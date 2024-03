Ta czynność była realizowana w sposób nadzwyczajny - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, odnosząc się do przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry. Wyjaśniał, że czynność "była filmowana w całości" oraz "uczestniczył w tej czynności prokurator, co nie jest standardem".

"Telefonu do Zbigniewa Ziobry nie było"

Przyznał także, że "telefonu do samego Zbigniewa Ziobry nie było". - Ostatecznie to przeszukanie wykonano przy obecności osoby przybranej, co jest w pełni zgodne z przepisami - zaznaczył.

Nowak: co najmniej sześć osób popełniło przestępstwo

Dodał, że powodem do przeszukań domów były dwie przesłanki. - Mamy przepis, który mówi, że można dokonać przeszukania. Są w zasadzie dwie przesłanki. To jest cel znalezienia rzeczy mogącej stanowić dowód i podejrzenie, że ta rzecz się znajduje w danym miejscu. Jeżeli chodzi o dom pana Zbigniewa Ziobry, to mówimy o domu dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, a więc to podejrzenie prokuratora, że tam mogą się znajdować dokumenty, mające znaczenie dla sprawy o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, jest dość oczywiste - powiedział.