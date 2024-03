- Same przeszukania w dalszym ciągu trwają. Celem tych czynności jest uzyskanie dodatkowego materiału dowodowego. Należy również podkreślić, iż każda osoba, której prawa zostały lub mogły zostać naruszone, ma prawo złożenia zażalenia na tę czynność. Cztery osoby będą doprowadzone do prokuratury, prokurator postawi im zarzuty. Na chwilę obecną o treści tych zarzutów nie informujemy. Chcemy, aby najpierw dowiedziały się o treści tych zarzutów osoby zatrzymane - tłumaczył.

Rzecznik Prokuratury Krajowej o przeszukaniu w domu Ziobry

Tłumaczył, że w tym przypadku Ziobry w domu nie było. - Prokurator kontaktował się z rodziną, prosząc o otworzenie tego domu - dodał. - To okazało się bezskuteczne. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami (...) do tej czynności została przybrana inna osoba, a więc inna osoba brała w tym udział - mówił.

Nowak: immunitet dotyczy osoby, nie pomieszczeń

Ze strony polityków Suwerennej Polski pojawia się też zarzut, że służby weszły do domu Ziobry, a jest on posłem. Na konferencji prasowej prokurator Nowak odparł, że "immunitet dotyczy osoby, nie dotyczy pomieszczeń". - Immunitet poselski nie chroni pomieszczeń mieszkania, domu posła - dodał.

"Bardzo poważna sprawa o charakterze stricte kryminalnym"

Zaznaczył, że "na czynności przeszukań, które są dzisiaj najbardziej kontrowersyjne, służy zażalenie". - I to każdej osobie, której prawo mogło być naruszone bardzo szeroko. Można badać zarówno sposób przeprowadzenia tego przeszukania, jak i przesłanki do zrobienia tego, tryb tego przeszukania. Już niedługo sąd będzie się mógł wypowiedzieć co do zasadności - dodał.