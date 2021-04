Marian Banaś o "bolszewickich" działaniach władz. Rzecznik rządu: ocena skrajnie niesprawiedliwa

O ile szanuję dokonania pana Mariana Banasia, to to porównanie jest absolutnie nieuzasadnione – mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller. Odniósł się do słów szefa Najwyżej Izby Kontroli, który uznał, że przeszukanie w domu jego syna przypomina mu "czasy bolszewickie". Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka zadeklarował, że złoży wniosek o zwołanie komisji do spraw służb specjalnych. - Chętnie byśmy poznali, o jakich metodach mówi Marian Banaś - wyjaśnił.