Przeszukanie w biurze prokurator Wrzosek pod jej nieobecność. "Zostałam wysłana do sądu"

W biurze prokurator Ewy Wrzosek doszło w środę do przeszukania i zabezpieczenia sprzętu. Prokurator Jarosław Onyszczuk ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia podał, że ma to związek z nielegalną inwigilacją Pegasusem. Wrzosek w rozmowie z TVN24 przekazała, że przeszukanie odbyło się pod jej nieobecność, choć miała prawo przy tym być.

- Chcę tylko powiedzieć, że nie dam się zastraszyć. To celowy atak skierowany we mnie i w stowarzyszenie Lex Super Omnia - przekazała. Zwróciła się także z apelem do z Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Stoicie po złej stronie - powiedziała.