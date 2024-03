Na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, między innymi domu Zbigniewa Ziobry i innych polityków Suwerennej Polski. W związku z tym zatrzymanych zostało we wtorek pięć osób - to czworo byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz, który był beneficjentem funduszu. Trzy osoby usłyszały już zarzuty.

Leszczyna: naprawdę chciałabym, żeby prokuratura zawsze tak działała

- Dla mnie to jest naturalne. Jeśli urzędnik popełnia przestępstwo urzędnicze, czy nie dopełnia swoich obowiązków lub przekracza uprawnienia, (...) to musi być przestępstwo urzędnicze. Dla mnie to jest całkiem naturalne i cieszę się, że prokuratura działa tak, jak powinna - powiedziała.

Stwierdziła, że "jeśli do 25 miejsc jednocześnie w Polsce wchodzi prokuratura, ABW, to znaczy, że mamy do czynienia z korupcją na wielką skalę i tak trzeba było to zrobić". - Powiem więcej, inaczej się zrobić nie dało - dodała.