"Wierzchołek góry lodowej"

- Pewnie prokuratura szuka dokumentów i dowodów na to, o czym mówiliśmy w naszym reportażu w "Czarno na białym", choć ta sprawa, którą się zajmowałem, czyli Fundacją Profeto i rekordową dotacją z Funduszu Sprawiedliwości, to jest właściwie tylko wierzchołek góry lodowej - powiedział reporter.

- Gdy rozmawiałem z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli, to oni już lata temu sygnalizowali, że nie tylko w tym konkursie, ale również w innych konkursach dochodziło do nieprawidłowości, nadużyć. Te konkursy były rozpisywane w sposób niejasny, a pieniądze nie zawsze trafiały do tych osób, do których trafiać powinny - kontynuował.