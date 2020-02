Po przeszukaniach CBA Banaś pisze do Witek o "naruszeniu prawa"

"Jestem zmuszony poinformować panią marszałek o naruszeniu prawa przez organy procesowe" - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w środę w liście do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W ten sposób odniósł się do działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego funkcjonariusze przeszukali mieszkania i lokale z nim związane, a także chcieli przeszukać jego gabinet w siedzibie NIK.

Po południu kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej poinformował, że agenci CBA pojawili się też w budynku Najwyższej Izby Kontroli. Dodał jednak, że do przeszukania nie doszło, "ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki". Po godzinie 17. Matwiej w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że agenci CBA weszli jednak do gabinetu Banasia.

Banaś: organy procesowe naruszyły prawo

W związku z czynnościami CBA Marian Banaś skierował pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym przypomina treść art. 206 konstytucji, który mówi, że prezes NIK "nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności".

"Zwracam się też do Pani Marszałek o podjęcie stosownych działań w tej sprawie. Zaznaczam, że nie jest moją intencją utrudnianie postępowania" - napisał szef NIK.

- Mogę jedynie potwierdzić, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonują czynności procesowych polegających na przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych, biurowych. Z uwagi na to, że czynności trwają, nie wolno mi udzielić informacji co do osób, u których są przeprowadzane te czynności ani dokładnych adresów, pod których są przeprowadzane - informował o działaniach CBA w środę kilka godzin wcześniej w TVN24 Paweł Sawoń, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.