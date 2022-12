Adam Bodnar i Marek Michalak o swoich następcach. "Rzecznik gotuje barszczyki, piecze pierniczki i jest szczęśliwy"

Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, i Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, byli gośćmi programu "Kampania #BezKitu" w TVN24. Oceniali między innymi działania swoich następców na tych stanowiskach - Marcina Wiącka oraz Mikołaja Pietrzaka. Bodnar powiedział również, jakie plany rozważa na najbliższe wybory parlamentarne.

Gośćmi programu "Kampania #BezKitu" byli doktor habilitowany Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, i doktor Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka.

W programie przypomniano między innymi wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego ze spotkań z mieszkańcami Włocławka i Grudziądza w czerwcu tego roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wypowiadał się tam na temat społeczności LGBT.

- Ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. No bo przecież lewica uważa, że tak powinno być - mówił Kaczyński we Włocławku. - Można mieć takie poglądy, dziwne, ja bym to badał - dodał.

Bodnar: powinniśmy oczekiwać od polityków merytorycznego prowadzenia kampanii wyborczej

Goście programu, w kontekście przytoczonych słów, zapytani zostali o język kampanii wyborczych. - Powinniśmy oczekiwać od polityków, żeby kampania była prowadzona w sposób merytoryczny. Odnosiła się do konkretnych rozwiązań, konkretnych projektów ustaw, polityk publicznych planowanych na wiele lat - ocenił Adam Bodnar. Zwrócił jednak uwagę, że często w dyskusji publicznej przebijają się jednak "hasła nośne, hasła które polaryzują, wzbudzają emocje".

- Za słowami często idą działania, idą czyny - zwrócił uwagę Marek Michalak, wskazując także na słowa w przestrzeni publicznej odnoszące się do dzieci. - Warto, by ktoś się za tymi dziećmi ujmował. Ja mam wrażenie, że dzisiaj poza organizacjami pozarządowymi to dzieci nie mają wsparcia - ocenił. - Jest Rzecznik Praw Dziecka - wtrącił prowadzący. - Gdyby był, toby się ujął - odparł Michalak. Odnosząc się do swojego następcy Mikołaja Pawlaka powiedział: - Rzecznik gotuje barszczyki, piecze pierniczki i jest szczęśliwy, patrząc we własny obrazek.

Michalak: dzieci zostały same sobie

- Ja bym proponował, żeby popatrzył na dzieci, bo dzieci cierpią - kontynuował Michalak. - Dzieci są przerzucane przez granicę, nie wiadomo, w jakich warunkach. Dzieci targają się na własne życie. Mają wiele problemów - miały je kiedyś, mają dzisiaj - tylko chodzi o to, żeby one nie zostały same sobie, a zostały - opisał.

Bodnar: Marcin Wiącek podejmuje rzeczywistą, konkretną pracę na rzecz praw człowieka

Również Adam Bodnar ocenił swojego następcę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. - Podejmuje rzeczywistą, konkretną pracę na rzecz praw człowieka i przez wiele miesięcy nie miałem jakichś szczególnych zastrzeżeń do jego pracy - powiedział. Zwrócił jednocześnie uwagę na takie kwestie, jak niewniesienie przez Wiącka apelacji w sprawie przejęcia Polska Press przez Orlen czy zwolenienie doktor Hanny Machińskiej, jako te wzbudzające jego wątpliwości.

- Raz się spotkaliśmy na festiwalu Pol'and'Rock - odpowiedział Bodnar, zapytany o to, czy jego następca konsultuje się z nim podczas wykonywania swoich obowiązków.

- Pewnie nie robiłby tych rzeczy, które robi, gdyby próbował - tak odpowiedział Marek Michalak na pytanie, czy jego następca konsultuje z nim swoje decyzje na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka.

Bodnar: rozważam start do Senatu

Bodnar był również pytany, czy rozważa kandydowanie do Senatu w najbliższych wyborach parlamentarnych. - Tak, myślę o tym intensywnie - powiedział. - Na razie myślę, bo wiem, że to zależy od wielu różnych okoliczności, tak że to jest jeszcze za wcześnie, żeby deklarować - zastrzegł były RPO.

W drugiej części programu pytania do gości padały od przedstawicieli młodego pokolenia z trzech organizacji: Młodzi dla Wolności, Młoda Lewica oraz Partia Republikańska. Dotyczyły między innymi oceny dotychczasowych działań rządzących, mowy nienawiści oraz pomysłów na reformę wymiaru sprawiedliwości.

