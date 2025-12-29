Polacy ocenili decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu

Nawrocki: Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół Źródło: TVN24

Jak na pierwszej stronie przypomina poniedziałkowa "Rzeczpospolita", 18 grudnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że ruszył demontaż Okrągłego Stołu, który z Pałacu Prezydenckiego trafił do Muzeum Historii Polski. Tam stanie się jednym z elementów wystawy stałej, której otwarcie zapowiadane jest na 2027 rok.

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rz" wynika, że 51 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu. Krytycznych jest 30,8 proc. uczestników badania, a 18,2 proc. nie ma zdania.

Okrągły Stół - Polacy podzieleni

Jak zauważa "Rz", w ocenie tej decyzji prezydenta najbardziej podzielili się najmłodsi i najstarsi badani. 39 proc. uczestników w wieku od 18 do 29 lat opowiedziało się za przeniesieniem okrągłego stołu, a 32 proc. - przeciw. Podobnie 48 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 70. rok życia, zgadza się z decyzją o przeniesieniu historycznego mebla, a 40 proc. z tym się nie zgadza.

Największe poparcie dla decyzji ogłoszonej przez Karola Nawrockiego jest natomiast wśród osób w wieku od 40 do 49 lat - 72 proc. pozytywnych ocen, 25 proc. - krytycznych.

Dziennik dodaje, że 84 proc. uczestników badania, którzy 15 października 2023 roku oddali swój głos na PiS, jest dobrego zdania o demontażu Okrągłego Stołu i oddaniu go do muzeum. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przeciwnych tej decyzji jest 70 proc. ankietowanych. 41 proc. elektoratu Trzeciej Drogi zgadza się z decyzją ogłoszoną przez Karola Nawrockiego, a 30 proc. przeciwnie. Krytyczni wobec decyzji są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc.). Zaś najwięcej zwolenników Karol Nawrocki znajdzie w elektoracie Konfederacji (91 proc. pozytywnych ocen).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 grudnia, na próbie 1068 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo - CATI.