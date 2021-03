W butelkach miał być alkohol. Była płynna amfetamina

Przemycali amfetaminę w butelkach z etykietą polskiego alkoholu

Jak przekazała rzeczniczka CBŚP nadkomisarz Iwona Jurkiewicz, ustalenia śledztwa wskazują, że grupa rozpoczęła działalność w 2016 roku. Oskarżeni mieli przemycać do Szwecji płynną amfetaminę w butelkach oznaczonych etykietami jednego z regionalnych polskich trunków alkoholowych. - Miało to na celu zmylenie funkcjonariuszy, w przypadku ewentualnej kontroli - wyjaśnia Jurkiewicz.

Narkotyk transportowano drogą morską. Członkowie grupy korzystali z przepraw promowych na trasie Szczecin-Ystad. W Szwecji płynną substancję przetwarzano na proszek, to jest siarczan amfetaminy, a potem wprowadzano do obrotu. Oprócz samego narkotyku, do Szwecji przemycano również półprodukty służące do wytwarzania amfetaminy.