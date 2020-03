Nauczyciel z Sopotu z szansą na milion dolarów i "szkolnego Nobla"

Światowa Nagroda Nauczycielska (Global Teacher Prize) to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w nauczycielskim świecie. Przyznawana jest od sześciu lat, a jej zwycięzca otrzymuje milion dolarów. Konkurs organizuje amerykańska Varkey Foundation we współpracy z UNESCO.

Założyciel Zakonu Feniksa doceniony

Przyszedł do nas z Hogwartu

"Powiedzieć o Przemku, że jest fantastycznym nauczycielem i wyjątkowym człowiekiem, to nic nie powiedzieć. Przemek Staroń to postać prawdziwie renesansowa o niepoliczalnej liczbie talentów i aktywności" - tak opisali go uczniowie i przyjaciele, którzy zgłosili Staronia do konkursu organizowanego przez "Głos Nauczycielski".