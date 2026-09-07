Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przemysław Rosati o Trybunale Konstytucyjnym: nie jestem optymistą

|
pap_20260728_0U8
Rosati o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego: nie jestem optymistą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wszystkie wątpliwości wokół kandydatury Macieja Berka po decyzji Sejmu nie mają już znaczenia - powiedział w TVN24 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Mówił o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego, co do której - jak przyznał - "nie jest optymistą".

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu, pytany był w TVN24 o to, jak prezydent Karol Nawrocki powinien zachować się wobec decyzji Sejmu w sprawie Macieja Berka, który wybrany został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

- Konstytucja nie przewiduje żadnej roli pana prezydenta w odniesieniu do czynności, które powinien podjąć po wyborze sędziego przez Sejm - tłumaczył Rosati. - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany przez Sejm jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego - powiedział.

Przemysław Rosati
Przemysław Rosati
Źródło zdjęcia: TVN24

Jaka przyszłość Trybunału Konstytucyjnego? "Nie jestem optymistą"

Rosati pytany był też o przyszłość Trybunału i zapowiedzi jego naprawy ze strony rządzących. - Nie jestem optymistą - przyznał.

Ocenił, że w sprawie Berka prezydent może zachować się tak, jak w stosunku do czworga sędziów wybranych w marcu przez Sejm, czyli nie odbierze od niego ślubowania. - Wsłuchuję się w wypowiedzi polityków, którzy dzisiaj kreują politykę Pałacu Prezydenckiego i wiele okoliczności wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z takim scenariuszem - powiedział.

- Jeżeli popatrzymy na prostą arytmetykę, która jest w Trybunale, to trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której pan Święczkowski - przypomnę, do 2030 roku kierujący de facto Trybunałem Konstytucyjnym - niedopuszczający do orzekania czterech czy pięciu sędziów, nagle przestanie mieć większość w Trybunale Konstytucyjnym - mówił prezes NRA.

Rosati stwierdził, że w sprawie TK "wszystko przestało być regulowane przez prawo". - Jest to tak naprawdę poddane dzisiaj dynamice i procesom stricte politycznym, łącznie z wyborem pana Berka w skład Trybunału Konstytucyjnego - ocenił.

Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Rosati: wątpliwości nie mają już znaczenia

Przypomniał również wątpliwości w sprawie kandydatury Berka do TK. - To jest transfer z Rady Ministrów wprost do sądu konstytucyjnego, wątpliwości co do spełnienia tej przesłanki dziesięciu lat praktyki radcy prawnego - powiedział. Berek przedstawiał wcześniej pismo dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w tej sprawie. Czytamy w nim, że nowy sędzia TK został wpisany na listę radców prawnych w 2002 roku. Jest także mowa, że Berek wykonywał zawód radcy prawnego od stycznia 2006 do lipca 2009, a także od sierpnia 2012 do chwili obecnej.

- Tylko też uczciwie - w momencie wyboru przez Sejm pan Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Te wszystkie wątpliwości, które były, one w pewnym sensie nie mają już znaczenia - zaznaczył prezes NRA.

Jak zdaniem Rosatiego rozwiązać problemy wokół TK? - Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie zmiany konstytucji poprzez de facto doprowadzenie do utworzenia na nowo Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził.

- W tym galimatiasie, w tych wszystkich zależnościach, problemach, błędach, niezgodnych z konstytucją i z obowiązującym prawem, myślę tu o ustawach, działaniach wielu osób, najsensowniejszym, najbardziej czytelnym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę odnowienie tego urzędu - mówił. Według Rosatiego szansa na zmianę konstytucji w obecnej sytuacji politycznej jest jednak "bardzo mała".

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Insulinooporność wynika z otyłości, nie odwrotnie. Mitem jest, że utrudnia redukcję masy ciała
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Zuzanna Kuffel
1 godz 8 min
Kaczyński
"Nie kryją tego w nieoficjalnych rozmowach". Jak zareagował PiS na wypowiedź premiera?
W kuluarach
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyMaciej BerekBogdan Święczkowski
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
20-latek jechał autostradą A1 na hulajnodze
Hulajnogą wyjechał na autostradę. Zaskakujące tłumaczenie
Łódź
Dominika Chorosińska szczeka na sali obrad Sejmu
"Nie wiem, jaki może być większy upadek obyczajów i rozsądku"
Polska
Powiatowy Urząd Pracy
Szacunki bezrobocia w Polsce. Resort podał nowe dane
BIZNES
Upał
Ostrzeżenia IMGW. Wydano alarmy przed upałem
METEO
Większa SPPN na Saskiej Kępie
Od dziś strefa płatnego parkowania jest większa
WARSZAWA
Pociąg towarowy (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg uderzył w ciężarówkę. Lokomotywa wypadłą z torów
Białystok
imageTitle
Dwa gole bramkarza w meczu. To syn legendy
EUROSPORT
Pogrzeb Jana Frycza na warszawskich Powązkach Wojskowych
"Zgasły światła, kurtyna opadła, aktor zszedł ze sceny"
WARSZAWA
meta media społecznościowe
Koniec z narzuconym algorytmem. Australia planuje przełomowe przepisy
BIZNES
Policjanci zatrzymali dwie nastolatki jadące motorowerem po chodniku
Dwie nastolatki jechały po chodniku z prędkością ponad 40 km/h
Sopot
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
METEO
portfel pieniądze
Decyzja o stopach procentowych w środę. Eksperci gaszą nadzieje
BIZNES
Trwają poszukiwania sokoła wędrownego
Uciekł sokół wędrowny, trwają poszukiwania
Kujawsko-Pomorskie
Czchów - wypadek
Wieźli pacjenta. Karetka uderzyła w spychacz, który zsunął się z lawety
Kraków
"Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii. 47-latek podejrzany o kierowanie zbrojną grupą wrócił do Polski
Podawał się za policjanta. "Łowcy głów" namierzyli go w Hiszpanii
Lublin
Roman Ż.
"Nie mógł oficjalnie występować w rejestrach", ale "od początku stał za giełdą"
Polska
Ciało 52-latka dryfowało w jeziorze (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zauważył ciało dryfujące w jeziorze
Szczecin
Kierowca miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie
Pijany wsiadł za kierownicę, potrącił dwoje pieszych
Lublin
Przyleciał z Chicago, w bagażu miał kuszę
Przyleciał z Chicago, w bagażu miał kuszę
Kraków
Zabawki są często niszczone
Chcą likwidacji placu zabaw i budowy wybiegu dla psów
Lublin
Książę Harry
Harry w Wielkiej Brytanii. Pierwsza informacja o tym, co planuje
Świat
Tory, kolej
Matka z dzieckiem wysiadała z pociągu, maszynista ruszył. Był nietrzeźwy
Trójmiasto
OpenAI ChatGPT
Agenci OpenAI mieli przejąć serwis dla programistów
BIZNES
Policjanci zlikwidowali laboratorium, w którym powstawały środki psychotropowe
Produkowali klefedron, był warty ponad 30 milionów
Poznań
imageTitle
Poważna kontuzja objawienia początku sezonu ekstraklasy
EUROSPORT
Maciej Berek podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie
Berek u Czarzastego. Chodzi o "pomyłkę" w głosowaniu
Polska
41-latek został zatrzymany
Ukradł kostkę z miejskiej ulicy. Wybrukował sobie podwórko
WARSZAWA
prad energia linie energetyczne shutterstock_2727236887
Ładunki wybuchowe na terenie Saksonii. Służby ujawniają szczegóły
BIZNES
Roman Ż ponownie doprowadzony do prokuratury
Roman Ż. usłyszał dwa zarzuty
Katowice
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Proboszcz oskarżony o milionowe oszustwa. Wkrótce proces
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica