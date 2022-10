Członek RPP: jeśli refleksji nie będzie, pójdę do sądu

czytaj dalej

Bezpłatny dostęp do podpasek i tamponów oraz edukacji na temat zdrowia menstruacyjnego w polskich szkołach zakładać będzie obywatelski projekt ustawy dotyczący menstruacji. Zapowiada go Okresowa Koalicja - zrzeszenie organizacji i ekspertek, które zajmują się normalizacją tematu miesiączki i walką z ubóstwem menstruacyjnym. Tymczasem aż ponad połowa nastolatek przynajmniej raz nie poszła do szkoły z powodu okresu, a co piąta uczennica musiała zwolnić się ze szkoły z powodu braku środków higieny menstruacyjnej.