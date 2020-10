"Margaret Thatcher mówiła, że podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityka"

Kiedy tylko Przemysław Czarnek wyzdrowieje, wróci do sił i będzie miał już negatywny wynik, czyli ta choroba przestanie mu dolegać, to zostanie powołany na ministra edukacji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Odniósł się także do listu ludzi nauki i kultury w sprawie nominacji Przemysława Czarnka. - Każdy apel wszystkich ludzi jest dla nas zawsze ważny. Natomiast jeżeliby tak podchodzić do sprawy, to byśmy mogli sobie wyobrazić, że każda nominacja zostanie zablokowana - stwierdził Schreiber.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że dokona zmian w składzie Rady Ministrów we wtorek o godzinie 14.00. Zgodnie z wcześniejszymi planami, zaprzysiężenie miało się odbyć w poniedziałek o godzinie 15. O przełożenie zaprzysiężenia zwrócił się premier Mateusz Morawiecki po tym, jak Przemysław Czarnek poinformował, że jest zakażony koronwirusem. Czarnek nie będzie obecny na wtorkowej uroczystości.

"Kiedy tylko wyzdrowieje, wróci do sił i będzie miał już negatywny wynik, to zostanie powołany"

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber w "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany o powołanie Przemysława Czarnka na ministra edukacji. - Przecież wszyscy wiemy, że jest dzisiaj chory na COVID-19. Wszyscy mu chyba życzymy zdrowia i jak najszybszego powrotu do sił. W żaden sposób to nie było zaplanowane ani przez nas, ani przez pana profesora - powiedział.

- Kiedy tylko wyzdrowieje, wróci do sił i będzie miał już negatywny wynik, czyli ta choroba przestanie mu dolegać, to zostanie powołany - dodał.

"Jeżeliby tak podchodzić do sprawy, to byśmy mogli sobie wyobrazić, że każda nominacja zostanie zablokowana"

Łukasz Schreiber odniósł się także do listu ludzi nauki i kultury w sprawie nominacji Przemysława Czarnka. Blisko stu ludzi nauki i kultury podpisanych pod listem otwartym oceniło, że "kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT".

"Jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności" - napisali intelektualiści w oświadczeniu.

- Każdy apel wszystkich ludzi jest dla nas zawsze ważny. Natomiast jeżeliby tak podchodzić do sprawy, to byśmy mogli sobie wyobrazić, że każda nominacja zostanie zablokowana - stwierdził Schreiber.

List przypomniał także wypowiedź posła z 13 czerwca tego roku w państwowej telewizji. - Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją - mówił Przemysław Czarnek.

- Nie będziemy analizować po raz 1020 tej wypowiedzi, pan profesor już się na jej temat wypowiadał setki razy. Wydaje mi się, że dobrze by było z pewną nadzieją pójść dalej - ocenił Schreiber. - Na cztery nominacje to prawie wszystkie komuś się nie podobają krótko mówiąc - mówił.

Dodał, że najlepiej jeżeli dziennikarz chce rozmawiać o cytatach Przemysława Czarnak, to powinien zaprosić właśnie jego. Na uwagę, że Przemysław Czarnek nie chce przyjść do TVN24, odparł: - Myślę, że także się tego doczekacie państw.

"Margaret Thatcher mówiła, że podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityka"

Przypomniał cytat, który należy - jak wskazał - do jego ulubionych. - Margaret Thatcher mówiła, że podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityka, bo trzeba potrafić bronić własnych poglądów, trzeba mieć własne poglądy - powiedział.

"Jutro także Jarosław Kaczyński będzie powołany w skład rządu"

Łukasz Schreiber został zapytany, czy wśród zaprzysiężonych we wtorek będzie Jarosław Kaczyński. - Z tego co wiemy prezydent zdecydował, że jutro [odbędzie się - red.] zaprzysiężenie. Zostanie powołany [nowy rząd - red.], więc oczywiście także pan prezes, pan premier Jarosław Kaczyński będzie powołany w skład rządu i mam nadzieję, że z tego powodu jest uśmiech zadowolenia na twarzy pana redaktora - powiedział.

Dopytywany, czy Kaczyński już wie, jaki ma zakres obowiązków w rządzie, Schreiber odpowiedział, że "pan premier Jarosław Kaczyński będzie w rządzie odpowiadał i stał na czele nowo powołanego komitetu do spraw bezpieczeństwa". - Będzie sprawował nadzór koordynacji nad resortem spraw wewnętrznych i administracji, nad resortem sprawiedliwości, nad resortem obrony narodowej - wyliczał.

- To jest wyznaczanie i ustalanie jakichś strategicznych polityk w tych resortach. To jest szereg działań takich, które się podejmuje na co dzień. Nie da się liczyć po prostu - odpowiedział.

