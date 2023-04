Pomaska: minister Czarnek jest symbolem patologii tej władzy

Skandaliczne wypowiedzi, ale też decyzje ministra Czarnka są dla niego dyskwalifikujące, a wczorajsza debata pokazała, że całe Prawo i Sprawiedliwość to akceptuje. To ich wszystkich obciąża - mówiła w TVN24 Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Jej zdaniem "minister Czarnek jest symbolem patologii tej władzy".

W "Jeden na jeden" w TVN24 gościła w piątek Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Rolą każdej opozycji jest wytykanie błędów partii rządzącej. My w tej debacie (przed głosowaniem nad wotum nieufności - red.) nie tylko wytykaliśmy błędy, ale też pokazywaliśmy patologię tej władzy - powiedziała.

Jej zdaniem "minister Czarnek jest symbolem patologii tej władzy". - Program willa plus, dyskryminacja młodych ludzi ze względu na poglądy, orientację seksualną, dyskryminacja dziewczyn, którym kazał się odchudzać - wyliczała zarzuty wobec ministra.

- W każdym normalnym kraju, w każdym normalnym rządzie ktoś taki nie tylko musiałby się pożegnać ze stanowiskiem, ale to byłby koniec jego kariery politycznej - oceniła posłanka.

Stwierdziła, że "skandaliczne wypowiedzi, ale też decyzje ministra Czarnka są dla niego dyskwalifikujące". - Wczorajsza debata pokazała, że całe Prawo i Sprawiedliwość , pan prezes Kaczyński, pan premier Morawiecki, akceptują tego typu zachowania, taką politykę. To ich wszystkich obciąża - dodała Pomaska.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Pomaska o podręczniku do HiT: to kolejna sprawa, którą powinien się zająć prokurator

Pomaska mówiła też o wprowadzonych do szkół lekcjach historii i teraźniejszości oraz kontrowersyjnym podręczniku do tego przedmiotu. - Ten tak zwany podręcznik nie jest podręcznikiem, bo w podręcznikach powinno się przekazywać prawdę, informować, a nie uprawiać ideologię - stwierdziła.

Posłanka powiedziała, że "w tym podręczniku mamy do czynienia z jawnymi przejawami dyskryminacji". - Jak można coś takiego w ogóle popierać, akceptować? Jak to w ogóle mogło przejść recenzję? To kolejna sprawa, którą powinien się zająć prokurator - podkreśliła.