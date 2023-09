Czarnek: wchodzimy w ten rok szkolny pełni optymizmu. Opozycja: zadowolony jest chyba jedynie minister edukacji

Początek roku szkolnego dla wielu optymistyczny nie jest, bo polska szkoła ma długą listę problemów. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wydaje się być w dobrym nastroju, mimo tego, że 23 tysiące nauczycielskich wakatów pozostaje nieobsadzonych. A opozycja i środowiska edukacyjne wyliczają, co jest do zmiany, i co miało się zmienić. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Politycy opozycji o sytuacji w polskiej edukacji

- Wchodzimy w ten rok przede wszystkim z nadzieją na to, że minister Czarnek już tylko przez chwilę będzie ministrem edukacji i to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w sektorze edukacji pracują – mówi Dorota Olko z Lewicy. - Ten rok szkolny w polskich szkołach nie zaczyna się w zbyt optymistycznych nastrojach. Weszliśmy w ten rok szkolny z 23 tysiącami wakatów, tylu nauczycieli brakuje – zauważa Szymon Hołownia z Polski 2050.

Czarnek pytany o obietnice sprzed lat

- Nie we wszystkich szkołach da się zatrudnić psychologów, jak pan wie, psychologów trzeba wykształcić – wyjaśnia minister Czarnek. – Jak pan zna psychologów, którzy są w kosmosie, to może TVN akurat ściągnąć, to zapraszam TVN do współpracy. Ściągnijcie z kosmosu natychmiast znakomitych psychologów. Stworzyliśmy warunki samorządom do tego, żeby zatrudnili specjalistów – dodaje.