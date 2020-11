Czarnek ukarany za "obraźliwe słowa dotyczące osób LGBT". Jest komentarz ministra

"Jest jasna informacja: pan poseł Czarnek zachował się niegodnie"

O czym mówił Przemysław Czarnek?

- To są jegomoście z Los Angeles, z centrum, z czerwca zeszłego roku. Byłem tam w delegacji, przyjeżdżałem, akurat była tam tak zwana parada dumy gejowskiej - opisywał. - My jesteśmy na wcześniejszym etapie, jeszcze takich rzeczy u nas nie ma, ale tacy jegomoście chodzą bezwstydliwie po ulicach zachodniego miasta Los Angeles - dodawał. Poseł ocenił wtedy, że "do tego zmierza również Europa, do tego zmierza Polska".

Czarnek: jestem przekonany, że Prezydium Sejmu inaczej oceni tę sprawę

O czym mówił Jacek Żalek?

Poseł PiS Jacek Żalek, również w czerwcu, pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 o kwestię osób LGBT. - (...) Ale co to jest LGTB? Może mi pani powiedzieć? - zwrócił się do prowadzącej program Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Na uwagę, że są to ludzie, między innymi homoseksualiści, zareagował lekkim śmiechem. - Nie, to nie są ludzie - powiedział Żalek. Później dodał: - To nie są ludzie, to jest ideologia.