Czarnek: w perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić 100 tysięcy nauczycieli

Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że w perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić około 100 tysięcy nauczycieli. Argumentował to mniejszą liczbą uczniów, zwłaszcza w szkołach średnich. - W takiej sytuacji należy pomyśleć o poprawie warunków nauki i pracy, czyli zmniejszyć liczbę uczniów w klasie. To jest sposób. A nie mówienie o zwolnieniach nauczycieli - skomentował Krzysztof Baszczyński, wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Minister edukacji Przemysław Czarnek był pytany w Radiu Zet, czy w przyszłym roku będą zwolnienia nauczycieli. - Nie, jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie dwóch, trzech lat na 100 procent tak, zwłaszcza w szkołach średnich. Wiedzą to dyrektorzy liceów, choćby takich jak w Prudniku, którzy nie zatrudniają dodatkowo nauczycieli. Wolą dać nadgodziny nauczycielom, dlatego, że to powoduje, że później nie trzeba będzie tych nauczycieli zwalniać - odpowiedział minister.

Czarnek dodał, że "wchodzi potężny niż demograficzny, zwłaszcza do szkół średnich". Zaznaczył, że to będzie powodowało, że nauczycieli będzie tam za dużo i należy przygotować odpowiednie rozwiązania, które umożliwią pewnej grupie nauczycieli przejść na emeryturę. Pytany o to, czy będzie powrót do wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli powiedział: - To jest rozwiązanie, które absolutnie musi wrócić na tapet i musi być dyskutowane.