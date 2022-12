Zapowiedź Czarnka o zwolnieniach nauczycieli. "Być może to jeden z argumentów, których minister pragnie użyć"

Liczba, którą podał pan minister, to ogromna suma, to prawie jedna siódma nauczycieli pracujących i kiedy podaje się takie dane, to dobrze byłoby to jakoś uzasadnić - zwracała uwagę doktor Iga Kazimierczyk. Prezeska fundacji "Przestrzeń dla edukacji" komentowała w TVN24 zapowiedź Przemysława Czarnka o zwolnieniu stu tysięcy nauczycieli.

Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek sygnalizował w czwartek, że w perspektywie dwóch, trzech lat trzeba będzie zwolnić około stu tysięcy nauczycieli. Argumentował to tym, że "wchodzi potężny niż demograficzny, zwłaszcza do szkół średnich".

Zapowiedź kontra rzeczywistość

Kazimierczyk przyznała, że "trudno nie mieć wrażenia", że minister Czarnek nie zdaje sobie sprawy, co dzieje się w szkołach. - Dlatego że ta liczba, którą podał pan minister to duża liczba, to ogromna suma, to prawie jedna siódma nauczycieli pracujących i kiedy podaje się takie liczby, takie dane, to dobrze byłoby to jakoś uzasadnić, powiedzieć z czego wynikają te dane i jaka jest dokłada polityka zmian kadrowych - zauważyła.