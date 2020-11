Czarnek o proteście przed siedzibą MEN: biedni ludzie

W poniedziałek przed siedzibą resortu edukacji i nauki protestowano pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!" . Uczestniczki zablokowały bramę wjazdową na teren ministerstwa, przykuwając się do niej. "To gest solidarności z nauczycielkami, nauczycielami oraz instytucjami naukowymi, którym minister Czarnek grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet" - przekazali organizatorzy protestu. W ramach Strajku Kobiet zaczęły się też blokady ulic.

Odnosząc się do przypadku dziewczyny, która miała się przykleić do bramy klejem, szef resortu powiedział, że "to nie jego problem, tylko to jest jej problem". - Biedni ludzie, zamiast zająć się czymś pożytecznym, jakąś pracą na rzecz dobra wspólnego, to robią sobie igrzyska i jeszcze robią sobie krzywdę. Cóż ja mogę zrobić? Mogę tylko apelować: nie róbcie sobie krzywdy, kochani - mówił Czarnek.