Dziennikarka: pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności? Czarnek: pani jest głupia?

Czy pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności? - z takim pytanie zwróciła się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz. - Pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi tylko? - odparł szef MEiN. W ostatnim czasie minister mówił między innymi, że "jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność", to "mamy do czynienia z upadkiem wartości".

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla PAP pod koniec sierpnia odniósł się do budzącego kontrowersje podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Szef MEiN powiedział, że Roszkowski "napisał o rzeczach niezwykle ważnych – czyli o zmianach obyczajowych i kulturowych, które tak naprawdę stanowią kres naszej cywilizacji – łacińskiej i chrześcijańskiej". "Bo faktycznie, jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność i mówi się o jakimś prawie do posiadania dzieci, również przez grupy, które nie są związkami małżeńskimi, nie stanowią rodziny nawet nieformalnej, to już mamy do czynienia z upadkiem wartości, na podstawie których funkcjonowaliśmy przez wieki" - ocenił Czarnek.

"Proszę mnie nie obrażać. To pan plecie takie głupoty publicznie"

W środę dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz zapytała ministra: - Czy pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności?

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" rozmawiała z ministrem Czarnkiem Gazeta Wyborcza, Bartosz Kłys

Jej pytanie - jak pisze "GW" - było związane z wypowiedzią polityka partii rządzącej dla dziennika, który ocenił, że Czarnek, "gdyby miał taką władzę, toby ustawowo zakazał seksu dla przyjemności".

Minister odpowiedział dziennikarce: - Pani jest głupia, czy pani po prostu tak mówi tylko?

- Proszę mnie nie obrażać. To pan plecie takie głupoty publicznie, panie ministrze, to trzeba za to brać później odpowiedzialność. Przeprosi pan? - pytała Dobrosz-Oracz. - Proszę mnie przeprosić, że pani mnie atakuje na Twitterze, dobrze? - odpowiedział Czarnek.

- Ja pana nie atakuję, ja panu zadaję pytania. To pan mnie obraził - mówiła dalej dziennikarka.

"Mówił pan, że biega za panem dziennikarka 'Gazety Wyborczej'". Szef MEiN: rozmawiała pani z moimi ludźmi chyba

Później Dobrosz-Oracz pytała ministra również o jego słowa z wtorkowego panelu "Edukacja a wojna w Ukrainie" w ramach Forum Ukraińskiego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie - jak podaje dziennik - szef MEiN powiedział, że "od rana atakuje go dziennikarka 'Gazety Wyborczej'".

- Mówił pan, że biega za panem dziennikarka "Gazety Wyborczej", jak ja w ogóle z panem nie rozmawiałam. Dlaczego pan tak mówił? - zapytała. Wskazywała przy tym, że jest jedyną dziennikarką "GW" na forum.

- E… Wie pani... Ale rozmawiała pani z moimi ludźmi chyba, tak? - mówił minister. - Nie, też nie - oświadczyła Dobrosz-Oracz.

