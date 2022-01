Czarnek pokazał "zaświadczenie" o "prawidłowym słuchu". Posobkiewicz: wystawiłem, ale nie spotkałem się z ministrem

Mazurek do Czarnka: ty głuchy jesteś? Minister pokazał zaświadczenie

Do jej dymisji wzywała wcześniej europosłanka PiS Beata Mazurek. W piątek w tej sprawie zaapelowała do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na Twitterze. Po kilku godzinach bez odpowiedzi zamieściła kolejny wpis. "Hej, Przemysław Czarnek. Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" - zwróciła się do ministra.