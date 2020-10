Przemysław Czarnek odwiedził babcię w szpitalu. Czy to przypadek "szczególnie uzasadniony"?

W tym samym piśmie szpital przyznawał, że w placówce obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów. "Na obszarze województwa lubelskiego wprowadzono Poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r. zakaz odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala, jednakże dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjentów w stanie bardzo ciężkim, których rokowanie co do przeżycia lub utraty zdrowia jest poważne" - napisali przedstawiciele lecznicy, powołując się przy tym na art. 33 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

"Polecam zakazać"

W tej ustawie nie ma jednak sformułowań, na które powołał się autor komunikatu ze strony Wojskowego Szpitala Klinicznego. Artykuł 33 mówi jedynie o tym, że "pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami". Artykuł 37 mówi o obowiązku placówki do zapewnienia pacjentowi kontaktu z duchownym jego wyznania w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia.

Stan zagrożenia epidemicznego polski rząd wprowadził w Polsce 14 marca tego roku. Do dziś nie został on odwołany.

Szpital zmienia zdanie w sprawie przepisów

O tym, dlaczego Przemysław Czarnek został wpuszczony do szpitala, mówił w rozmowie z "Wyborczą" prof. Piotr Majcher, kierownik oddziału rehabilitacji. - Pacjentka, do której przyszedł, jest w ciężkim stanie, a w takich sytuacjach odstępujemy od zakazu [odwiedzin - red.]. I nie ma tu różnicy, czy chodzi o posła, ministra, czy zwykłego Kowalskiego - zapewnił prof. Majcher. - Są to sytuacje, gdzie sumienie nie pozwala postąpić inaczej - dodał.

Czy był to właśnie "przypadek szczególny" o którym mówi decyzja wojewody? Na podstawie jakich kryteriów się to rozstrzyga? Czy pacjentka, którą odwiedzał Czarnek była w stanie o którym pisał szpital w czwartkowym oświadczeniu, jako "bardzo ciężkim, którego rokowanie co do przeżycia lub utraty zdrowia jest poważne"? Czy tacy pacjenci znajdują się na oddziale rehabilitacji?