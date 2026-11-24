Polska Czarnek o powrocie do rządu Ziobry. "Pan sięgnie jeszcze po innych ściganych" Oprac. Kamila Grenczyn |

Czarnek: "Nie dla Brauna" w pakcie senackim to jest niemożliwe Źródło wideo: Radio Zet Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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We wtorek wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był pytany w Radiu Zet o byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobrę. - Ziobro do rządu po naszym powrocie do władzy. Tak czy nie? - brzmiało pytanie prowadzącego.

- Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odpowiedział krótko Czarnek.

W listopadzie 2025 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi, że jako szef MS za czasów rządów PiS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Za Ziobrą wydano również list gończy. Przez kilka miesięcy polityk przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. 10 maja potwierdził natomiast, że przebywa w USA.

Przemysław Czarnek o pakcie senackim z Grzegorzem Braunem

Czarnek mówił też o niedawnych wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu numer 20 obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę. Wygrała je Zdzisława Różańska, która startowała z KWW Koalicji 15 Października.

- Gdyby był pakt senacki w Zielonej Górze, prawica by wygrała. Myślę, że wszystkim daje to do zrozumienia, że pakt senacki jest konieczny, żeby odzyskać Senat. Wiedzą to wszyscy na prawicy: w PiS-ie, w Konfederacji jednej, drugiej, trzeciej - wymieniał wiceprezes PiS.

Pytany, czy w takim razie nie podpisałby się pod hasłami "nie dla Brauna" i "nie dla Tuska" lidera Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, oświadczył: - "Nie dla Tuska" oczywiście. "Nie dla Brauna" w pakcie senackim to jest niemożliwe, bo nie będzie Senatu prawicowego. Szeroki pakt senacki całej prawicy jest gwarancją odzyskania Senatu.

Powrót Ziobry do rządu? Tak komentują to politycy

"Wychodzi Czarnek, cały na biało, i stwierdza, że Ziobro w rządzie PiS to świetny pomysł. Degeneracja polityki w klasycznym wydaniu. Coś niesamowitego" - skomentował wypowiedź Czarnka o Ziobrze na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński (KO).

Wychodzi Czarnek, cały na biało, i stwierdza, że Ziobro w rządzie PiS to świetny pomysł. Degeneracja polityki w klasycznym wydaniu. Coś niesamowitego! — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 24, 2026 Rozwiń

Słowa Czarnka skomentował również Paweł Jabłoński, wcześniej poseł PiS, a obecnie polityk Rozwoju Plus. "Jakie są różnice między PiS a Rozwojem Plus? Oto jedna z nich" - napisał w serwisie X, publikując fragment rozmowy z Czarnkiem.

Jakie są różnice między @pisorgpl a @RozwojPlus?



Oto jedna z nich: https://t.co/IXCDAZ7cJ0 — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 24, 2026 Rozwiń

Wypowiedź wiceprezesa PiS skomentował również przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński. "Czarnek wprost zapowiedział, że widzi miejsce dla Ziobry w rządzie PiS. Panie Przemku, Pan sięgnie jeszcze po innych ściganych listami gończymi. Jest z czego wybierać. Idealnie do was pasują" - zwrócił się do polityka.

Czarnek wprost zapowiedział, że widzi miejsce dla Ziobry w rządzie PiS. Panie Przemku, Pan sięgnie jeszcze po innych ściganych listami gończymi. Jest z czego wybierać. Idealnie do was pasują. — Zbigniew Konwiński (@Konwinski_PO) November 24, 2026 Rozwiń

Pakt senacki PiS z Grzegorzem Braunem? "Zło przestaje się ukrywać"

Poseł Lewicy Tomasz Trela odniósł się natomiast do wypowiedzi Czarnka w sprawie paktu senackiego prawicy. "Dzisiaj bardzo dobitnie poseł Czarnek mówi o pakcie senackim z Grzegorzem Braunem. Oni dla ratowania własnej skóry pójdą pod rękę z człowiekiem, który chce współpracować z Putinem i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej" - ocenił.

"Zło przestaje się ukrywać" - podsumował Trela.

Dzisiaj bardzo dobitnie poseł Czarnek mówi o pakcie senackim z Grzegorzem Braunem. Oni dla ratowania własnej skóry pójdą pod rękę z człowiekiem, który chce współpracować z putinem i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

Zło przestaje się ukrywać! — Tomasz Trela (@poselTTrela) November 24, 2026 Rozwiń

"Będzie Senat tyle, że bez prorosyjskich faszystów" - przewidywał z kolei szef MSZ Radosław Sikorski.

Będzie senat tyle, że bez prorosyjskich faszystów. https://t.co/sBu5Pwbjff — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 24, 2026 Rozwiń