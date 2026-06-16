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KROPKA NAD I

Przemysław Czarnek o "Ukraińcach" w rządzie. Dorota Olko do posła PiS: zróbcie porządek ze swoim kandydatem

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Dorota Olko o słowach Przemysława Czarnka: nic nie usprawiedliwia takich wypowiedzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Nic nie usprawiedliwia takiej wypowiedzi - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Lewicy Dorota Olko. Komentowała słowa Przemysława Czarnka o "Ukraińcach" w rządzie, które wygłosił w Sejmie. Zdaniem posła PiS Jarosława Sellina było to powiedziane "w konkretnym kontekście konkretnego polityka, konkretnej osoby".

W trakcie zeszłotygodniowych obrad Sejmu poseł PiS Przemysław Czarnek zażądał przerwy w obradach oraz zwołania Konwentu Seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po Czarnku były poseł PiS Janusz Kowalski - obecnie niezrzeszony - zapowiedział kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. 

Słowa Czarnka o "Ukraińcach" w rządzie. Olko: zróbcie z nim porządek

- To, co się dzieje w Sejmie, co się działo na ostatnim posiedzeniu, jest skandaliczne - oceniła w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Lewicy Dorota Olko. Jej zdaniem "nie możemy się na to godzić". - Uważam, że powinniśmy to robić ponad podziałami - dodała.

- W interesie narodu i państwa polskiego jest wspierać państwo ukraińskie tak, żeby wygrało wojnę z Rosją, bo to po prostu jest w naszym interesie i robimy to od czterech lat - mówił poseł PiS Jarosław Sellin. - Są różne błędy, również popełniane przez przywódców państwa ukraińskiego (...) i z tego powodu też rosną niepotrzebne, moim zdaniem, napięcia i dobrze, żeby ich nie było - dodał.

Zdaniem Sellina było to powiedziane "w konkretnym kontekście konkretnego polityka, konkretnej osoby". Przywołał przy tym słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który pytany o miejsce UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, odpowiedział, że była to formacja walcząca o niepodległość Ukrainy i "trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni", zaznaczając przy tym odrębność oceny zbrodni wołyńskiej.

- Uważam, że każdy obywatel Polski, również pochodzenia mniejszościowego, (...) ma prawo robić w Polsce karierę polityczną w organach władzy samorządowej i w organach władzy rządowej - powiedział poseł PiS. Zaznaczył, że "pretensje do pana ministra Szeptyckiego były za tę wypowiedź, a nie za to, że jest obywatelem polskim pochodzenia ukraińskiego".

- Co to w ogóle jest za sytuacja, że mówimy o sprawdzaniu urzędników państwowych? Że sprawdzamy czyjeś pochodzenie? - pytała Olko. Jej zdaniem "nic nie usprawiedliwia takiej wypowiedzi".

- Czy pan uważa, że coś usprawiedliwia twierdzenia, że powinniśmy sprawdzać, czy osoby ukraińskiego pochodzenia nie pracują w polskich urzędach? - pytała Sellina. - Zróbcie porządek ze swoim kandydatem na premiera - zaapelowała.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćLewicaDorota OlkoPrzemysław CzarnekUkrainaSejm
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Dziennikarz tvn24.pl
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