Pytanie o słowa Czarnka o Unii, odpowiedź z Komisji Europejskiej

"Unia Europejska jest wspólnotą prawa i wspólnych wartości, opartych o rządy prawa" - napisał rzecznik Komisji Europejskiej w stanowisku, które otrzymał korespondent TVN24 w Brukseli. Maciej Sokołowski zwrócił się z prośbą o komentarz do słów ministra Przemysława Czarnka na temat Unii Europejskiej. "Komisja nie zamierza komentować tych słów polskiego ministra" - napisał rzecznik. Podkreślił jednak, że "praworządność jest jedną z podstawowych wartości" Wspólnoty i "wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się do tego, wstępując do Unii".