Andrzej Rychard: Minister Czarnek już realizuje swoje groźby. Nie dostaliśmy pieniędzy na podwyżki

Rychard: dobry wizerunek polskiej nauki jest niszczony przez cenzorskie zapędy

- Myślałem, że pan minister będzie się jakoś wygaszał, a niestety widzę, że się rozpędza. To jest bardzo niedobry znak, dla nas było czymś niezmiernie ważnym to wsparcie ze strony szerokiego środowiska naukowego, bo ono pokazuje, że to, co się nam zdarzyło, czyli w istocie próba cenzurowania wolnych badań naukowych przez władzę, dotyka całe środowisko naukowe - mówił.