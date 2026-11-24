FAKTY PO FAKTACH "Pełen upadek" Czarnka. "Niechcący powiedział tak naprawdę, o co chodzi" Kamila Grenczyn |

Kierwiński o słowach Czarnka. "Pełen upadek" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek we wtorkowej rozmowie w Radiu Zet został zapytany o wejście do rządu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jeśli ich partia objęłaby władzę. - Jeśli tylko zdrowie pozwoli, to tak - odpowiedział krótko.

Słowa Czarnka skomentował tego samego dnia w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Kierwiński. - Pełen upadek, że ktoś, kto jest teoretycznie kandydatem na premiera (...), mówi, że osoba ścigana za stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej może być ministrem w polskim rządzie - ocenił.

- Mam wrażenie, że niechcący pan Czarnek powiedział tak naprawdę, o co chodzi, dlaczego PiS tak bardzo chce wrócić do władzy - powiedział Kierwiński. Jego zdaniem politycy tego ugrupowania "wiedzą, że tylko jak odzyskają władzę, to niektórzy z nich nie pójdą siedzieć".

Kierwiński o Czarnku. "To powinien zadeklarować"

W listopadzie 2025 roku prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi, że jako szef MS za czasów rządów PiS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Za Ziobrą wydano również list gończy. Przez kilka miesięcy polityk przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. 10 maja potwierdził natomiast, że przebywa w USA.

- Jeżeli Ziobro uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to niezależnie, czy Czarnek jest jego kumplem z partii politycznej czy nie, to powinien zadeklarować, że niezależnie, kto będzie rządził, Ziobro zostanie sprowadzony do Polski i osądzony - oświadczył Kierwiński.

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