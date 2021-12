Przemysław Czarnek "nie jest entuzjastą" obowiązkowego szczepienia nauczycieli. Komentarze polityków

Lubnauer o słowach Czarnka: cały czas mamy hucpę

- Okazało się, że pan Czarnek jest jakimś ukrytym antyszczepionkowcem, może już nie tak bardzo ukrytym. Po pierwsze wczoraj zadawałam pytanie, dlaczego nauczyciele mają się szczepić dopiero od 1 marca i nie uzyskałam właściwie odpowiedzi na to pytanie. Ale teraz już rozumiem. Po to, żeby Czarnek mógł namówić Niedzielskiego do wycofania się z tej decyzji - komentowała w czwartek posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna).

W środę Czarnek zabierał głos na sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Stwierdził, że opozycja jest winna temu, że szczepień w Polsce jest mniej. - Niestety w przestrzeni publicznej coraz częściej to państwo jesteście winni tego, że ludzie nie chcą się szczepić. Powtarzam to, co powiedziałem. Tępa propaganda proszczepionkowa i tępa propaganda covidowa jest tak samo szkodliwa jak głupoty antyszczepionkowców. Mówmy normalnie na temat szczepień, mówmy i zachęcajmy do tego. Szczepmy się - mówił minister, zwracając się do posłów opozycji. - Tępa propaganda zniechęca ludzi do szczepień i to państwo z tą tępą propagandą jesteście winni tego, że tych szczepień w Polsce jest mniej - dodał.