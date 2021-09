Przemysław Czarnek: nie pozwalam na podział dzieci na zaszczepione i niezaszczepione przeciw COVID-19

Czarnek: nauczanie zdalne wprowadzono dla pojedynczych klas

- Zdarzają się incydentalnie, tak jak to było do przewidzenia, incydentalnie powtarzam, sytuacje, w których pojawia się zakażenie koronawirusem w szkole. I wtedy dyrektor szkoły wraz ze służbami sanitarnymi w uzgodnieniu (...) podejmuje decyzję o nauce zdalnej dla części szkoły bądź dla całej placówki - powiedział szef MEiN na konferencji prasowej.

Podkreślił, że są to sytuacje incydentalne. Podał, że przykładowo w województwie lubelskim zdalne nauczanie wprowadzono w 8 szkołach na 2000 placówek w regionie. Dodał, że dotyczy to nie całych szkół, tylko pojedynczych klas.

Czarnek: nie pozwalamy na podział dzieci na zaszczepione i niezaszczepione

- Więc jeśli pojawia się sytuacja, że trzeba z uwagi na ognisko zakaźne kierować dzieci na naukę zdalną, to kierujemy całą klasę na kilka lub kilkanaście dni, bez dzielenia na zaszczepione i niezaszczepione. Taki komunikat został dziś jeszcze raz przekazany kuratorom, a kuratorzy przekazują to do poszczególnych szkół - wskazał. - Nie ma podziału dzieci na zaszczepione i niezaszczepione. Na to nie pozwalam - podkreślił Czarnek.