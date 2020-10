"Wygrajcie wybory i wtedy będziecie mogli robić takich ministrów edukacji, którzy będą wyrażali wasze poglądy"

Proszę zrozumieć, że wygrywa się wybory i ustawia się skład rządu taki, który reprezentuje poglądy, aksjologię, przekonania osób, które wybierają rząd. Na tym polega demokracja - powiedział w "Kropce nad i" rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak, odnosząc się do wskazania posła PiS Przemysława Czarnka na nowego ministra edukacji i nauki. Lider Nowoczesnej Adam Szłapka ocenił zaś, że "to, jakiej edukacji chciałby Przemysław Czarnek, to jest zamknięta szkoła". - Szkoła, która nie stawia pytań, która nie szuka odpowiedzi - dodał.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek został wyznaczony ministrem połączonych resortów edukacji i nauki w nowym rządzie po rekonstrukcji. Polityk zasłynął między innymi wypowiedziami o osobach nieheteronormatywnych, negatywnie przyjętymi przez opozycyjnych polityków oraz środowiska LGBT.

Między innymi 13 czerwca tego roku w państwowej telewizji mówił: - Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że dokona zmian w składzie Rady Ministrów we wtorek o godzinie 14, o czym poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

"Ma nie być edukacji, ma być indoktrynacja. Ma nie być oświaty, ma być propaganda"

O wskazaniu Czarnka na ministra rozmawiali w "Kropce nad i" w TVN24 rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz lider Nowoczesnej Adam Szłapka z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Szłapki "PiS przez pięć lat w sposób i finansowy, i strukturalny rękoma pani Zalewskiej i pana Piontkowskiego doprowadził do olbrzymiego chaosu i zniszczenia edukacji".

- Teraz Jarosław Kaczyński bierze się za to, co jest z jego punktu widzenia najważniejsze. To znaczy ma nie być edukacji, ma być indoktrynacja. Ma nie być oświaty, ma być propaganda - ocenił.

Według niego "to, jakiej edukacji, tak zwanej, chciałby Przemysław Czarnek, to jest zamknięta szkoła, która nie stawia pytań, która nie szuka odpowiedzi". - To jest szkoła, w której formatuje się człowieka dokładnie takiego, jak wyobraża sobie Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek czy ludzie związani ze Zbigniewem Ziobrą - kontynuował Szłapka.

Szłapka: Ma nie być edukacji, ma być indoktrynacja. Ma nie być oświaty, ma być propaganda TVN24

"Wygrajcie wybory i wtedy będziecie mogli robić ministrami takich ministrów edukacji, którzy będą wyrażali wasze poglądy"

Kanthak odniósł się zaś do wypowiedzi kandydata na szefa resortu edukacji i nauki na temat karania dzieci. "Karcenie bywa w skrajnych przypadkach ostatecznym środkiem wychowawczym i nie może być w takim ujęciu traktowane jako zwykła, podlegająca bezwzględnej, absolutnie koniecznej i przykładnej penalizacji przemoc w rodzinie" - uznał Czarnek w referacie wygłoszonym 10 lat temu.

Gość "Kropki nad i" wskazywał, że "przemoc fizyczna wobec dzieci jakakolwiek jest niedopuszczalna". Zaznaczył przy tym, że nie miał czasu przeczytać całej pracy Czarnka i ocenił, że "ten cytat jest wyrwany z kontekstu całej pracy" i - w jego opinii - "zmanipulowany".

Rzecznik Solidarnej Polski mówił również o wypowiedziach "polityków opozycji, którzy chcą wybierać ministrów i kształtować poglądy ministrów takie, jakie oni uważają za stosowne i słuszne". - Muszę powiedzieć: szanowni państwo, wygrajcie wybory i wtedy będziecie mogli robić ministrami takich ministrów edukacji, którzy będą wyrażali wasze poglądy - ocenił.

Kanthak wskazywał, że "Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygrała po raz kolejny wybory", a "Przemysław Czarnek zdobył rekordowy wynik na Lubelszczyźnie". - Ma olbrzymi mandat społeczny - dodał.

- Proszę zrozumieć, że wygrywa się wybory i ustawia się skład rządu taki, który reprezentuje poglądy, aksjologię przekonania osób, które wybierają rząd. Na tym polega demokracja - powiedział Kanthak.

"Wygrajcie wybory i wtedy będziecie mogli robić ministrami takich ministrów edukacji, którzy będą wyrażali wasze poglądy"

Szłapka: zalecam, żeby nigdy, przenigdy nie lekceważyć zagrożenia pandemią

Goście "Kropki nad i" byli pytani, czy ich zdaniem wszyscy członkowie przyszłego rządu powinni mieć przed zaplanowaną na wtorek uroczystością wykonane testy na SARS-CoV-2.

Zdaniem Adama Szłapki, "osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby państwo funkcjonowało, powinny w takiej sytuacji rutynowo przed tego typu uroczystościami mieć testy, to po pierwsze". - Po drugie, powinni przestrzegać wszelkich reguł (sanitarnych - red.) - wyliczał.

- Po trzecie, ja bym jednak bardzo mocno zalecał wszystkim osobom odpowiedzialnym, przede wszystkim premierowi, żeby nigdy, przenigdy nie lekceważyć zagrożenia pandemią - kontynuował szef Nowoczesnej. Przypomniał słowa rządu z początku lipca, gdy trwała kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. - Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca - mówił Morawiecki podczas spotkania w Tomaszowie Lubelskim.

W opinii posła Koalicji Obywatelskiej, "to są słowa haniebne i o tym wszyscy pamiętamy". - Niezależnie od tego oczywiście życzę panu Przemysławowi Czarnkowi i wszystkim osobom, które zakaziły się koronawirusem, zdrowia - dodał Szłapka.

Przekonywał, że poseł PiS "nigdy nie powinien zostać ministrem edukacji".

Kanthak: powinno być jakieś podejrzenie do przeprowadzenia takiego testu

Kanthak zastrzegł, że "trudno mu tutaj generalizować i mówić co do wszystkich". - Wydaje się jednak, że powinno być jakieś podejrzenie do przeprowadzenia takiego testu, ponieważ testowanie nie będzie skuteczne, jeśli będziemy robili to co jakiś czas - dodał. Rzecznik Solidarnej Polski argumentował, że "nigdy nie wiadomo, w którym momencie mogliśmy mieć do czynienia z osobą zakażoną".

- Jeśli są jakieś objawy, podejrzenia, że mieliśmy prawdopodobną styczność z kimś, kto był zakażony albo właśnie jakiś objaw – tak jak Przemysław Czarnek miał ból głowy, z tego, co opowiadał - wtedy rzeczywiście powinniśmy tego rodzaju zachowanie przedsięwziąć - ocenił.

Zwrócił uwagę, że wykonanie testu przez marszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego "to było zachowanie wzorcowe". Test okazał się pozytywny, a Zgorzelski przekazał w poniedziałek, że jest zakażony.

Kanthak: powinno być jakieś podejrzenie do przeprowadzenia takiego testu TVN24

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24