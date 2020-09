Czarnek ministrem edukacji i nauki? "Będzie to uderzenie w twarz dla wszystkich rodziców, uczniów i studentów"

Przemysław Czarnek jest osobą niezwykle kontrowersyjną. Jeżeli to się okaże prawdą, będzie to uderzenie w twarz dla wszystkich rodziców, uczniów i studentów - powiedziała we wtorek w "Faktach po Faktach" posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Odniosła się do doniesień, jakoby poseł PiS miał zostać ministrem edukacji i nauki. Europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska) powiedział, że "byłaby to bardzo dobra decyzja".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała we wtorek, że na posiedzeniu Rady Koalicji ostatecznie zaakceptowano skład rządu.

Europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska) pytany w "Faktach po Faktach", czy po rekonstrukcji poseł PiS Przemysław Czarnek zostanie ministrem edukacji i nauki, odpowiedział, że "nie wykluczałby takiego rozwiązania", ale, jak dodał, "o wszystkich poinformuje, wiele wskazuje, że już jutro, pan premier" Mateusz Morawiecki.

Jaki ocenił, że jeżeli Czarnek zostałby ministrem edukacji i nauki, to "byłaby to bardzo dobra decyzja". Pytany, dla kogo byłaby to dobra decyzja, dla obozu Zjednoczonej Prawicy, czy dla wszystkich uczniów i studentów, odparł, że "i dla jednych i dla drugich".

- Jestem przekonany, że polska edukacja, szeroko pojęta, ale przede wszystkim ta na uczelniach wyższych potrzebuje dzisiaj więcej wolności, a żeby walczyć o więcej wolności, to potrzeba osób z charakterem, z temperamentem, które mają do tego przekonanie. Ja osobiście uważam, że Przemysław Czarnek taką osobą będzie - ocenił europoseł.

"Jest ogromny problem z wolnością na uczelniach wyższych"

Zdaniem Jakiego w tej chwili mamy do czynienia bardzo szeroko na uczelniach wyższych z krępowaniem debaty publicznej. Dodał, że to już jest problem na całym świecie. Wskazał w tym kontekście sprawę byłej już wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego, która - jak mówił - "ma postępowanie dyscyplinarne za to, ze przywołała tradycyjną definicję rodziny, która jest zapisana w polskiej ustawie zasadniczej".

- Jeżeli nie można sięgać do definicji z naszej konstytucji, to znaczy, że jest ogromny problem z wolnością na uczelniach wyższych - ocenił europoseł.

- I bardzo dobrze, że być może będzie osoba z charakterem, która się temu przeciwstawi - powiedział Jaki.

Czarnek ministrem edukacji i nauki? Jaki: nie wykluczałbym takiego rozwiązania TVN24

"Zachował się w sposób skandaliczny i niezgodny z deklaracją praw człowieka"

- Jeśli okaże się, że pan Czarnek zostaje ministrem edukacji to jako mama dwóch uczniów i jednego studenta uważam, że to jest jak uderzenie w twarz dla rodzica - powiedziała posłanka Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus.

Dodała, że Czarnek "jest osobą niezwykle kontrowersyjną". - Powiedział o osobach ze społeczności LGBT, które są zarówno w szkole, jak i na polskich uczelniach, że nie są równe ludziom normalnym. Pan Czarnek zachował się w sposób skandaliczny i niezgodny z deklaracją praw człowieka - mówiła.

- Jeżeli to się okaże prawdą, tak jak powiedziałam na początku, będzie to uderzenie w twarz dla wszystkich rodziców, uczniów i studentów - powtórzyła posłanka Lewicy.

