"Gazeta Wyborcza": Przemysław Czarnek mimo zakazu odwiedził babcię w szpitalu

Przewidywany na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek w sobotę odwiedził babcię w szpitalu w Lublinie, mimo zakazu odwiedzin - napisała "Gazeta Wyborcza". Dwa dni później poseł PiS poinformował, że stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Jak podał dziennik, na wizytę posła PiS zgodził się kierownik oddziału, który sam jest teraz na kwarantannie. - Pacjentka, do której przyszedł, jest w ciężkim stanie, a w takich sytuacjach odstępujemy od zakazu - mówił w rozmowie z "GW" profesor Piotr Majcher.

W poniedziałek poseł PiS Przemysław Czarnek poinformował na Twitterze, że jest zakażony koronawirusem . "Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa" - napisał. "Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze" - dodał poseł PiS i zaapelował, aby nie lekceważyć objawów. We wtorek odbywało się zaprzysiężenie rządu, w którym Czarnek ma pełnić funkcję ministra edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek odwiedził babcię w szpitalu

Informację o tym, że z odwiedzinami do jednej z pacjentek przyszedł na oddział Czarnek, dziennikarz dostał od jednego z pracowników placówki.

Kierownik szpitala widział się z Czarnkiem

Gazeta dowiedziała się, że w sobotę z przyszłym ministrem osobiście rozmawiał w szpitalu kierownik oddziału profesor Piotr Majcher. W rozmowie przez telefon z dziennikarzem "GW" przyznał, że widział się z Przemysławem Czarnkiem, ale nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Pacjentka, do której przyszedł, jest w ciężkim stanie, a w takich sytuacjach odstępujemy od zakazu [odwiedzin - red.]. I nie ma tu różnicy, czy chodzi o posła, ministra, czy zwykłego Kowalskiego - zapewnił prof. Majcher. - Są to sytuacje, gdzie sumienie nie pozwala postąpić inaczej - dodał.

Zapytany, czy gdyby wiedział, że jakiś odwiedzający ma koronawirusa, też by zrobił wyjątek, odpowiedział: - Wtedy bym go nie wpuścił, jak każdego.

Szpital: sytuacja jest kryzysowa

Powstanie ogniska epidemii na oddziale rehabilitacji potwierdziła dziennikowi Beata Węgiel, odpowiedzialna w szpitalu za kontakt z mediami. - Sytuacja jest kryzysowa. Mamy zakażonych pacjentów i personel medyczny na kwarantannie - przyznała. Jak stwierdziła, o odwiedzinach Przemysława Czarnka dowiedziała się od dziennikarza. Zadeklarowała, że sprawdzi ten wątek, poprosiła o maila, ale mimo kilku telefonów nie wysłała odpowiedzi. Po pięciu godzinach - jak relacjonuje "GW" - poinformowała, że nie udzieli odpowiedzi, a po komentarz dziennikarz ma się zwrócić do Ministerstwa Obrony Narodowej.

MON: nie podajemy danych personalnych osób odwiedzających oraz pacjentów

W komunikacie MON, przesłanym "GW", przekazano, że COVID-19 potwierdzono u 14 pacjentów oddziału rehabilitacji i siedmiu personelu. 40 osób przebywa na kwarantannie. "Na oddziale wstrzymano przyjęcia pacjentów, jest on traktowano jako izolacyjny z podjętymi obostrzeniami dotyczącymi zabezpieczenia epidemiologicznego" - odpowiedział resort.

MON nie odniósł się do tego, że poseł PiS był na oddziale. "Zasadą jest, że ze względu na ochronę danych osobowych nie podajemy danych personalnych osób odwiedzających oraz pacjentów" - napisało Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Prośba o komentarz

Zwróciliśmy się do Przemysława Czarnka z prośbą o komentarz do artykułu "Gazety Wyborczej". Do momentu publikacji artykułu polityk nie odpowiedział.