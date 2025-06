Rosa: zadaniem Czarnka będzie pilnowanie, żeby Karol Nawrocki nie urwał się Jarosławowi Kaczyńskiemu Źródło: TVN24

Z ustaleń "Newsweeka" wynika, że Przemysław Czarnek, były szef resortu edukacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy, zostanie szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast szefem gabinetu przyszłego prezydenta będzie, jak pisaliśmy wcześniej, Paweł Szefernaker, polityk PiS i szef jego sztabu w kampanii wyborczej.

"Pilnowanie, żeby Karol Nawrocki nie urwał się Jarosławowi Kaczyńskiemu"

Informacje o nowej funkcji Czarnka komentowali w programie "Tak jest" w TVN24 posłanka Monika Rosa (klub Koalicji Obywatelskiej) oraz poseł Krzysztof Ciecióra ze Stowarzyszenia OdNowa i klubu parlamentarnego PiS.

- Jeżeli te informacje się potwierdzą i okaże się, że obywatelski kandydat rzeczywiście stał się bardzo partyjnym kandydatem, to rozumiem, że funkcją pana Czarnka będzie po prostu pilnowanie, żeby Karol Nawrocki nie urwał się Jarosławowi Kaczyńskiemu z najbliższego ogródka - stwierdziła Rosa.

Ciecióra: gdyby Przemysław Czarnek został szefem kancelarii Nawrockiego, to byłby to bardzo dobry ruch Źródło: TVN24

Ciecióra z kolei ocenił, że gdyby Przemysław Czarnek został szefem kancelarii, to na pewno byłby to "bardzo dobry ruch". - (To byłby - red.) bardzo dobry szef, bardzo dobry polityk, który pełniłby tę funkcję z należytą godnością - dodał.

- Moim zdaniem w sytuacji, w której mamy premiera Donalda Tuska, który wprost zapowiada różnego rodzaju omijanie prezydenta, (....), każdy doświadczony polityk, który będzie w jego kancelarii, będzie działał na korzyść tej kancelarii, na korzyść prezydenta elekta - zaznaczył.

