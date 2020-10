"Ten kontakt był taki, że prawdopodobieństwo zarażenia może być dość duże"

Kontakt z osobą zarażoną był jeszcze za wcześnie, żeby można było testować, nic by to nie wykazało, trzeba się uzbroić w cierpliwość - powiedział w rozmowie z dziennikarzem "Faktów" TVN dyrektor biura Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal. Moskal widział się w sobotę w Lublinie z zakażonym koronawirusem Przemysławem Czarnkiem. Nie mieli maseczek. Przyznał jednak, że "kontakt był taki, że prawdopodobieństwo zarażenia może być dość duże".

"Dla bezpieczeństwa poddaję się izolacji, żeby chuchać na zimne"

- Z informacji, które mi się udało uzyskać, wygląda to tak, że nawet jeśli by się okazało, że zostałem zarażony, to sam jeszcze nie zarażam na chwilę obecną - powiedział, pytany o to, czy został poproszony o określenie grupy osób, z którą mógł się widzieć po spotkaniu z Czarnkiem. - Ale oczywiście dla bezpieczeństwa poddaję się izolacji, żeby chuchać na zimne - dodał.