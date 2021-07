Komisja sejmowa o odwołaniu Czarnka bez Czarnka. "Tylko jedna okoliczność usprawiedliwiałaby jego nieobecność"

Wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka - w tej sprawie zebrała się we wtorek sejmowa komisja edukacji. Posłowie większością głosów PiS odrzucili wniosek opozycji, by przerwać obrady w związku z tym, że sam Czarnek się nie stawił.

Spotkanie sejmowej komisji edukacji w sprawie wniosku o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki rozpoczęło się we wtorek 20 lipca o godz. 15. Ku zaskoczeniu posłów opozycji sam zainteresowany nie przyszedł na posiedzenie.

Opozycja chciała przerwania obrad

- Mamy debatować nad wnioskiem o odwołanie pana ministra Czarnka i dobrą tradycją jest to, że na taką dyskusję przychodzą ministrowie - rozpoczęła Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości minister edukacji w rządzie PO-PSL. Zwróciła się do posłanki PiS Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, szefowej komisji: - Proszę panią przewodniczącą o to, aby spowodowała, abyśmy byli jako komisja poważnie traktowani i żeby na tę komisję przyszedł pan minister Czarnek.